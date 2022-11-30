محافظ الغربية يستعرض مشروعات تبطين وتطهير الترع بـ2.6 مليار جنيه

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروعات تبطين 134 ترعة بتكلفة 2.6 مليار جنيه للحفاظ على المياه بالغربية، مؤكدًا أنها رسالة توعية فى المقام الأول يرسلها لكل الأهالي فى القرى من أجل المحافظة على الإنجاز.

أهمية تبطين وتطهير الترع

وأكد رحمي، أنه جرى توعية طلاب المدارس بشأن أهمية تبطين وتطهير الترع، مشيرًا إلى وجود بعض الشوائب في الترع بسبب ورد النيل، فضلًا عن قليل من القمامة أيضًا، بينما التبطين أدى إلى الحفاظ على المياه ووصولها بشكل نظيف جدًا للمزارعين ويساعد فى عملية الري وعدم تسرب المياه للتربة الموجودة فى باطن الترع.

اهتمام القيادة السياسية

ونوه رحمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، بأن هذا المشروع هام للغاية من منطلق اهتمام القيادة السياسية بشكل مباشر، ما يجعلنا نحافظ على هذا المكتسب وتوعية الأطفال والأهالي والجميع بهذا الأمر.

فريق متطوعي الغربية

وتابع أن مبادرة تطهير الترع نابعة من الشباب أنفسهم باسم فريق متطوعي الغربية، والمكون من حوالي 150 شابًا وفتاة، هم من فكروا فى هذا الأمر، ومعظمهم من القرى ويعلمون جيدًا قيمة الترع وقيمة تبطينها، حيث قاموا باختراع وتصنيع شبكة لاصطياد الشوائب والقمامة وتطهير الترع بشكل سريع ونظيف، فيما قامت المحافظة بمساعدة الفريق ودعمهم، مشيرًا إلى حضور الطلاب والأطفال لتعريفهم بأهمية هذه الترع والحفاظ عليها.

محافظة الغربية تطلق مبادرة "معًا من أجل ترع نظيفة"

وفي السياق ذاته، أطلقت محافظة الغربية فعاليات مبادرة "معًا من أجل ترع نظيفة" ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، بالتعاون ما بين المحافظة ومديريتي الري والتربية والتعليم، حيث يتم تبطين ١٣٤ ترعة في مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى ٢.٦ مليار جنيه، حيث يتم تبطين ٣٤ ترعة داخل نطاق مركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي تكلفة ٥٤٠ مليون جنيه، إلى جانب تبطين ١٠٠ ترعة في نطاق المحافظة بطول ٣٨٢ كيلومترًا بإجمالي تكلفة ٢.١ مليار جنيه.