بعد الاصطدام بالسنغال.. ماذا تفعل إنجلترا أمام منتخبات إفريقيا بالمونديال؟

ضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع نظيره السنغال في دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر، بعدما تأهل المنتخبان أمس من دور المجموعات.

إنجلترا اكتسحت ويلز بثلاثية نظيفة وتصدرت المجموعة الثانية، لتواجه السنغال التي تغلب على الإكوادور بهدفين لهدف واحتلت وصافة المجموعة الأولى.

مواجهة هي الأولى تاريخيًا بين المنتخبان في جميع البطولات وفي كأس العالم، لكن مواجهة الإنجليزي مع منتخب إفريقي في المونديال لم تكن الأولى.

التقى منتخب إنجلترا من قبل مع المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 6 مرات، فاز في 3 وتعادل في 3، حيث واجه كل من المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا ومصر.

وكانت جميع مواجهات منتخب إنجلترا مع منتخبات إفريقيا في دورالمجموعات، ولم يلتقيان أبدًا في الأدوار الإقصائية.

وكانت تونس هي أكثر الفرق التي واجها منتخب إنجلترا في كأس العالم بواقع مرتين في مونديال 1998 و2018 حيث فاز في الأولى 2-0 وفي الثانية 2-1.

أما منتخب مصر فقد واجه من قبل في مونديال 1990 وفاز بهدف نظيف، وتعادل سلبيًا مع نيجيريا في مونديال 2022.

أما المغرب فتعادل سلبيًا معها في مونديال 1986، وأخيرًا تعادل سلبي آخر مع الجزائر في مونديال 2010.

تحديد أول مباراتين بثمن نهائي المونديال.. صدام سنغالي إنجليزي وهولندا يواجه أمريكا

أُسدل الستار على مباريات المجموعتين الأولى والثانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تم الكشف عن المتأهلين والمغادرين للمونديال.

منتخبا السنغال وهولندا حجزا تذكرة التأهل لدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم، فالأول حقق انتصارًا صعبًا على الإكوادور ليحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما فاز الثاني على قطر بثنائية ليظفر بالصدارة برصيد 7 نقاط.

أما في المجموعة الثانية، فتأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا، بعد فوزهما على ويلز وإيران بثلاثية نظيفة وهدف دون مقابل، ليتأهلا كأول وثان على الترتيب.

وبذلك، تحدد أطراف أول مباراتين لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث سيواجه منتخب هولندا نظيره الأمريكي، فيما سيصطدم منتخب إنجلترا بالسنغال

مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

أما عن موعد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 فنستعرضها كالآتي

3 ديسمبر

هولندا ضد أمريكا - الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

4 ديسمبر

إنجلترا ضد السنغال - التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

– سيتم تحديد باقي المباريات لاحقًا بعد نهاية الجولة الثالثة لدور المجموعات.