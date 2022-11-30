عقد ثاني جلسات البورصة ‏المصرية للسلع اليوم

تنطلق الجلسة الثانية للبورصة ‏المصرية للسلع اليوم الأربعاء، الساعة الثانية ظهرا، لتداول كميات من القمح لبيعها إلى المطاحن، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل وتوفير الحماية لصغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقق استقرار للأسعار.

بدأت أمس بورصة السلع المصرية بالتداول وطرح كميات كبيرة من القمح، وذلك لمرتين أسبوعيًا لبيعها إلى المطاحن.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد (18) عملية شراء بالفعل.

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع (28) طلبا بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري.

ما هي بورصة السلع المصرية؟

⬅بورصة السلع هى سوق إلكترونية يهدف لضم صغار المزارعين، وصغار التجار إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، للقدرة على تحقيق سعر عادل لمنتجاتهم، وكذلك لتقليل حلقات التداول، مما يترتب عليه انخفاض سعر السلعة.

⬅القمح الروسي أول سلعة سيتم تداولها على بورصة السلع غدًا، البائع هيئة السلع التموينية، والمشتري هو القطاع الخاص، علما بان المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع لا تتعامل مع أفراد وإنما تتعامل مع مؤسسات.

⬅ تتنوع السلع التي سيتم تداولها ما بين زراعية، مثل القمح والأرز والشعير، والقطن، ومعادن، مثل الذهب، وبتركيماويات، إضافة إلى سلع أخرى سيجري تداولها بهذه البورصة تباعًا

6 فوائد لإنشاء البورصة المصرية للسلع أبرزها خفض الأسعار:

1️⃣ تهدف بورصة السلع القضاء على عشوائية تداول السلع في الأسواق بأسعار مختلفة، وتوحيد السعر وإعلانه للجميع، كما أنها ستمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أغلى.

2️⃣ تقوم بورصة السلع بتنظيم تداول السلع القابلة للتخزين وتحقيق انضباط أسعارها، والحد من تذبذب الأسعار بشكل غير مبرر، ومواجهة التضخم، والحد من الممارسات الاحتكارية للتجار، وتدبير احتياجات القطاع الخاص من القمح المستورد، من خلال إنشاء منظومة متطورة لتداول السلع القائمة على العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسواق، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية.

3️⃣ تساهم بورصة السلع في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.

4️⃣ تساعد بورصة السلع المزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، وذلك لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

5️⃣ على مستوى المخازن يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.

6️⃣ تعمل البورصة السلعية على اختصار جميع حلقات التداول، بما يساهم في عرض المنتجات بمواصفات قياسية حيث يجمع الإنتاج ويطرح للعامة بعد تصنيفه إلى عدة درجات حتى يباع كل درجة بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب.