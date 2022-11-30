الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تونس تدافع عن سمعتها أمام بطل العالم.. والدنمارك تواجه أستراليا في لقاء التأهل

المنتخب التونسي
المنتخب التونسي
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يبحث المنتخب التونسي في تمام الخامسة من مساء اليوم، على ملعب الجانب بمدينة الوكرة، عن معجزة كروية أمام نظيره الفرنسي حامل لقب المونديال، حينما يلتقيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب فرنسا في الصدارة بستة نقاط خلفه المنتخب الأسترالي الذي سيواجه الدانمارك بثلاثة نقاط، بينما يمتلك نسور قرطاج والدانمارك نقطة وحيدة قبل الجولة الأخيرة. ويحتاج منتخب تونس إلى الفوز بالثلاثة نقاط، وبأفضلية في الأهداف انتظارًا لفوز المنتخب الدانماركي على نظيره الأسترالي، وهو ما يجعل الأكر معقدًا وشبه مستحيلة، في ظل مواجهة المنتخب الفرنسي المتوحش، والذي ظهر بقوة هجومية جبارة قادرة على اكتساح أي منافس.   

جلال القادري ولاعبوه، وبعيدًا عن حسابات الصعود المعقدة والتي وضعوا أنفسهم فيها بخسارة غير متوقعة أمام أستراليًا، سيكونوا في مهمة الدفاع عن سمعة بلادهم، وستكون النقطة أمرًا مشرفًا حتى لو لم تكن كفيلة بالصعود للدور الثاني.  

وستلعب تونس من أجل التاريخ والسمعة لا من أجل التأهل، وهذا سيكون دافعًا لتقديم مباراة كبيرة، وسيدفع القادري للعب بكل جدية، لكن ذلك قد يصحبه الظهور الأول لعلي معلول وسيف الدين الجزيري نجمي الأهلي والزمالك.

 وبحسب مصادر في المعسكر التونسي سيلعب نجما الأهلي والزمالك أمام فرنسا على أقل تقدير بالشوط الثاني في المباراة.  

ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أكد أنه سيلعب بكل جدية أمام منتخب وصفه بالقوي، مشددًا على أهمية مواجهة تونس، لكنه أكد أيضًا وجود بعض التغييرات في التشكيلة.  

وقال ديشامب، خلال مؤتمر أمس:"أعرف أن تونس ستلعب بكل قوتها، من أجل تحقيق الفوز والتأهل، لكننا سنخوض المباراة بجودة كبيرة رغم ضمان بلوغ ثمن النهائي".   

وأضاف:"جريزمان لاعب جيد ويعتمد عليه بشكل كبير في الهجوم، وسنجري بعض التغييرات في التشكيلة بهدف إراحة بعض اللاعبين، ولدي 24 ساعة لاختيار التشكيلة المناسبة وسأعمل بتوازن من أجل الفوز، ولن أخبر الخصم بالتبديلات كي لا نشعرهم بالراحة".

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب أستراليا مع نظيره الدنمارك على بطاقة التأهل للدور الثاني، حيث يحتل الأول المركز الثاني بثلاث نقاط وخلفه الثاني بنقطة وحيدة.

المنتخب التونسي فرنسا كأس العالم 2022 كأس العالم 2022 بقطر أستراليا الدنمارك

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