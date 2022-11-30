الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إكليمندس يدشن معمودية جديدة ويطيب رفات الأمير تادرس

الأنبا إكليمندس
الأنبا إكليمندس
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صلى الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد الأمير تادرس (الشطبي) بكمبوند جاردينيا بشرق مدينة نصر، وشاركه الآباء كهنة المنطقة، وقبله دشن جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.
وعقب القداس التقى نيافته بالآباء كهنة المنطقة وزوجاتهم وأولادهم.
في الإطار ذاته، احتفلت الكنيسة، مساء أمس، بعشية عيد الشهيد شفيع الكنيسة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم. 
وصلى الأنبا أكليمندس صلوات العشية بالكنيسة، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد الأمير تادرس (الشطبي)، وسط فرحة شعب الكنيسة بهذه الاحتفالات التي تقام بها لأول مرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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