الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز بحثى أمريكى: مخرجات كوب 27 كانت عالية فيما يتعلق بأفريقيا والشرق الأوسط

كوب ٢٧
كوب ٢٧
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أشاد معهد الشرق الأوسط وهو مركز بحثي ومنظمة غير ربحية أمريكية ومقرها واشنطن بمخرجات كوب 27 بقمة المناخ التي عقدت في مصر شهر نوفمبر الجاري.

 

كوب 27 

وقال المعهد، لقد حضر العديد من العلماء من جميع أنحاء مصر وبرامج المناخ والمياه التابعة لمنتدى الشرق الاوسط بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 (المؤتمر السابع والعشرون للأطراف COP27) في شرم الشيخ.

 

وتابع: قدمت المشاركة في COP27 فرصة فريدة لعرض الإجراءات مباشرة وتقييم فعالية الاجتماع في دفع الأولويات المناخية الحرجة التي يمكن أن تغير المسار المثير للقلق لتغير المناخ في المستقبل.

 

نتائج كوب27

قال المعهد الأمريكي: كانت التوقعات من هذا الاجتماع عالية للغاية، لا سيما بالنظر إلى النتيجة المخيبة لـCOP26 في جلاسكو وكانت هناك توقعات حددتها مصر بصفتها الدولة المضيفة لوقائع مؤتمر الأطراف هذا العام فيما يتعلق بالأولويات التي تريد النهوض بها كجزء من جدول الأعمال الرسمي.

 

كانت هذه الأولويات، بشكل عام، تمويل أفضل للمناخ والمزيد من التكيف (خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية). كان التوقع الآخر - الناجم عن المناقشات السابقة في مؤتمر تغير المناخ في بون - هو الاعتراف بالخسائر والأضرار كعنصر مهم لتحقيق العدالة المناخية وتعويض الدول النامية التي عانت من أسوأ آثار تغير المناخ.

 

وعلى هذا النحو، ربما كان من المحتم أن تتحرك مصر، بصفتها الدولة المضيفة، لواء الدول الأفريقية التي من المرجح أن تستفيد أكثر من تعويض الخسائر والأضرار، نحو إدراج القضية كجزء من جدول أعمال COP27 الرسمي.

 

مخرجات كوب 27

وحدثت العديد من التطورات الجديرة بالملاحظة ذات الصلة بأجندة المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في COP27 ، حيث قدم كل منها تفاصيل طال انتظارها وتحديثات التقدم.

 

وأحدثت المبادرة السعودية الخضراء نجاحًا كبيرًا في شرم الشيخ من خلال استضافة معرض ومنتدى كبير حول أهداف العمل المناخي في المملكة و كان المعرض خارجيًا لكل من المناطق الزرقاء والخضراء التي شكلت جوهر برمجة COP (ومثيرة للإعجاب بنفس الحجم)، وقد قدم أكبر تحديث للمعلومات حول هذه المبادرة منذ أن أعلنها السعوديون قبل COP26. 

 

وبالمثل، بعد التعاون العام الماضي بين الإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل بشأن صفقة الطاقة المتجددة للمياه، شهد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات العربية المتحدة والأردن بشأن تطوير الطاقة المتجددة. تعد هذه الخطوة مقدمة مهمة للصفقة المعلنة مسبقًا بين الإمارات والأردن وإسرائيل وأول تحديث رئيسي منذ إعلانها قبل عام تقريبًا.

 

صندوق الخسائر والأضرار

وقال المعهد: حدث أكبر نتيجة عن COP27 عندما توصلت مفاوضات المناخ إلى اتفاق بشأن صندوق الخسائر والأضرار المناخية ، بعد ما يقرب من يومين من انتهاء الاجتماع المفترض. انتصار واضح لنشطاء العدالة المناخية والدول النامية ، فإن صندوق الخسائر والأضرار لديه القدرة على التخفيف من الضرر الذي تسبب فيه تغير المناخ للبلدان الأكثر تأثراً - والتي لم يساهم الكثير منها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

أجندة المناخ COP27 شمال أفريقيا الشرق الأوسط المبادرة السعودية الخضراء COP26

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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