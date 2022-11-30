الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دكرنس يستضيف كفر الشيخ وبلدية المحلة يصطدم بالمنصورة في دوري القسم الثاني

كفر الشيخ فاز في
كفر الشيخ فاز في أخر مبارياته على هلال مطروح
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تختتم اليوم منافسات الأسبوع الثامن للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني، بإقامة 7 مباريات من بينها مباراتى قمة الأولى بين دكرنس الثاني برصيد 13 نقطة وكفر الشيخ الثالث بنفس الرصيد بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق.

وتلك هي المباراة الأولى لسعيد صبحي المدير الفني لدكرنس الذي تولى المسئولية بعد رحيل حسام عبدالعال.

مباراة القمة الثانية ستجمع بين بلدية المحلة الرابع برصيد 11 نقطة بقيادة أحمد الرؤوف والمنصورة المتصدر برصيد 13 نقطة بقيادة أحمد ساري، ويبحث الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل المنصورة مع أبوقير للأسمدة والحمام وبروكسي وهزيمة بلدية المحلة أمام الحمام .

ويستضيف الجمهورية شبين الحادي عشر برصيد 8 نقاط بقيادة عصام شعبان فريق أبوقير للأسمدة السادس برصيد 11 نقطة بقيادة أيمن المزين ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات بعدما حقق الجمهورية شبين فوزه الأول في الجولة الماضية على بايونيرز في حين فاز أبو قير للأسمدة على المصري بالسلوم .

ويستضيف بروكسي السابع برصيد 10 نقاط بقيادة محمد حامد فريق طنطا التاسع برصيد 9 نقاط بقيادة عمرو أنور ..وبلتقي نبروه العاشر برصيد 9 نقاط بقيادة عبد اللطيف الدوماني مع فريق بايونيرز الأخير برصيد ثلاث نقاط، في المباراة الأولى لحسن كفتة المدير الفني لبايونيرز الذي تولى المسئولية خلفا لحسن موسى .

ويحل الحمام الثاني عشر برصيد 8 نقاط بقيادة ياسر عبد الواحد ضيفا على فريق المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط بقيادة عطية صابر .

ويستضيف المجد السكندري الثالث عشر برصيد 8 نقاط فريق الأوليمبي الثامن برصيد 9 نقاط في أول مباراة لشريف الخشاب المدير الفني للأوليمبي الذي تولى المسئولية بعد رحيل رمضان السيد .

كانت مباريات الأسبوع الثامن قد بدأت أمس بمباراة هلال مطروح وسبورتنج التي انتهت  بفوز هلال مطروح بهدف دون رد ليرتفع رصيده الى 7 نقاط ويتوقف رصيد سبورتنج عند 11 نقطة .           

دوري الفسم الثاني دكرنس كفر الشيخ بلدية المحلة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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