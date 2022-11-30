الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عرين الأسود الفلسطينية
عرين الأسود الفلسطينية
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أصدرت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية بيانا شديد اللهجة، أعلنت فيه أن يوم الأربعاء هو يوم غضب شامل في الضفة الغربية والقدس.

 

وفي بيانها، قالت "عرين الأسود": "نقسم بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وأن كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع".

 

وأضاف البيان: "يوم الأربعاء هو يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وفي كل نقطة التماس".

 

وتابعت المجموعة: "لا يمكن أن يمر يوم طبيعي والدماء تسيل، ورغم مرارة الوضع الاقتصادي، لكننا نطالب بإعلان يوم الأربعاء يوم إضراب وحداد ونفير شامل".

 

وفي أقل من 24 ساعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 مواطنين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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