الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: الدعم العسكرى لأوكرانيا ضرورى من أجل السلام

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، ضرورة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا لضمان الغلبة على الأرض من أجل سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف في العاصمة الرومانية بوخارست.
واتهم ستولتنبرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال الشتاء كسلاح من أجل تجميد الأوكرانيين أو إجبارهم على الهروب.
وقال: "ولكن اجتماعنا في بوخارست قدم رسالة مفادها أن الناتو سيكون متحد وأن الدعم لأوكرانيا سيتواصل".
وأضاف: "لن يكون السلام دائمًا إذا ساد الاستبداد والقمع على الديمقراطية والحرية، فالكل يريد السلام، لكن يجب أن نضمن عدم انتصار المعتدي، فروسيا تحتل بلدًا وتنتهك وحدة أراضيه".
كما أكد أن اجتماع اليوم بحث طلب أوكرانيا الانضمام للحلف، مضيفًا: "أكد وزراء الخارجية مجددًا دعم الناتو لحق أوكرانيا في اختيار طرقها، ونتفهم ونحترم رغبتها في العضوية، وينصب تركيزنا الآن على دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا".
وفيما يخص طلب السويد وفنلندا الانضمام للحلف، ذكر ستولتنبرغ أن البلدين طبقا المذكرة الثلاثية التي وقعاها مع تركيا في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال: "السويد أجرت تعديلًا دستوريًا، وشددت قانون مكافحة الإرهاب، ورحلت بعض الأشخاص، ورفعت حظر تصدير السلاح إلى تركيا، فكل هذه مهمة لكافة دول الحلف وليس لتركيا فقط". 

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