ألمانيا: روسيا ترتكب جرائم حرب فى أوكرانيا

أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الثلاثاء، أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا يرقى إلى "جرائم حرب".

وقال بوشمان للصحفيين بعد اجتماع لوزراء عدل دول مجموعة السبع، في برلين، إن روسيا تحاول استخدام الشتاء "سلاح حرب" ضد الأوكرانيين.

وأضاف: "جميعنا متفقون على أنه يتم ارتكاب جرائم حرب شنيعة في أوكرانيا، والمجتمع الدولي يدين بأشد العبارات الممكنة هذه الحرب والطريقة التي تدار بها".

واتهم بوشمان روسيا بمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا "بشكل متعمد ومنهجي"، وتدمير أنظمة التدفئة والكهرباء، وترك الناس في وضع يائس وسط درجات حرارة متجمدة.

وشدد على أن "هذا العمل العسكري ضد السكان المدنيين شنيع، وندين ذلك بأشد العبارات الممكنة".

وقال بوشمان إن وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، والمدعي العام الأوكراني أندري كوستين حضرا أيضًا اجتماعات مجموعة السبع، حيث ناقشا مع زملائهما سبل تحسين التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا وتقديم مجرمي الحرب للعدالة.