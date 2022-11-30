الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول سفينة أسمدة روسية تغادر هولندا.. وهذه وجهتها

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن أول سفينة تحمل أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى دولة مالاوي الواقعة شرق أفريقيا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن شحنة الأسمدة التي يبلغ وزنها 20 ألف طن والمحملة على سفينة مستأجرة من قبل برنامج الغذاء العالمي ستمر عبر موزمبيق.
وأضاف أن هذه السفينة "ستكون الأولى ضمن سلسلة شحنات من الأسمدة موجهة إلى عدد من الدول الأخرى في القارة الإفريقية في الأشهر المقبلة".
وأوضح أن الأمم المتحدة ترحب بتبرع منتجي الأسمدة الروسية بـ260 ألف طن من هذه المواد الموجودة في الموانئ والمخازن الأوروبية
وأضاف أن عملية التبرع هذه ستساعد في التخفيف من الاحتياجات الإنسانية والحيلولة دون حدوث خسائر كارثية للمحاصيل في أفريقيا التي تشهد حاليا الموسم الزراعي.
وبحسب البيان، تعد مبادرة التبرع بالأسمدة هذه جزءا من الاتفاقيات الموقعة في إسطنبول في 22 تموز/يوليو الماضي التي تهدف لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي ولضمان وصول صادرات المواد الغذائية والأسمدة الحيوية الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية دون عوائق.
كما أعرب غوتيريش، عن شكره لحكومات الاتحاد الروسي وملاوي وهولندا، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، "على استعدادها لتمكين هذه الشحنة الإنسانية الأولى الحاسمة من الأسمدة من قبل برنامج الأغذية العالمي من أجل الأمن الغذائي العالمي".
وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير الفائت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

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مبادرات المتحدة

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