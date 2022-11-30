القومى لذوى الإعاقة: نعمل على حماية الأطفال ذوى الهمم من أشكال العنف

كشفت الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، تفاصيل مشاركتهم النهائية في اليونيسيف لأجل التقرير النهائي لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، قائلة :"إن حماية الأطفال ذوي الإعاقة تعني كيفية الحصول على حقوقهم".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه الحقوق تشمل الحقوق الإجتماعية والصحية والتعليمية، لافتة إلى أن الطفل ذوي الإعاقة له حقوق بناء على اتفاقيات دولية، لافتة إلى أن الاتفاقيات الدولية تعطي الحق في المجال الصحي بضرورة الكشف المبكر للإعاقات، لافتة إلى أن التوعية المبكرة للأسرة، حيث يجب أن تكون على دراية وعلم بحقوق أطفالها.

وأوضحت أنه يجب على الأسرة أن تدرك أنه في حالة عدم وصول هذه الحقوق إلى الطفل، فإنه سيشعر بنوع من التهميش، حيث تنعدم فاعليته مع أقرانه، لافتة الى أنه يجب أن يحصل على حقوقه من الإتاحة، فالمدرسة التي تتيح التعليم الدامج، لابد أن تكون البيئة في المدرسة مهيئة ، فمثلا إذا كان الطفل يستعمل كرسي متحرك ، يجب أن يكون بالفصل المساحة المناسبة لذلك.

كما أكدت أن أولويات عمل المجلس تركز على حماية الأطفال ذوي الهمم من أشكال العنف أو الاستغلال، لافتة إلى أن الطفل يحصل على مناهج متاحة والحمامات تكون مهيئة وبها مواصفات دولية.

وأكدت أنه يتم تدشين برامج توعية وتدريب لأعضاء النيابة كى يتعاملون بطريقة صحيحة مع الأطفال ذوى الإعاقة، بجانب توعية الأسر إذا الطفل تعرض لأى إيذاء أو مخاطر من حق الطفل أو أسرته أن يتوجه للمجلس كى يبلغ عن الواقعة.