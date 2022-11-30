الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ الطب السلوكى يكشف أضرار ألعاب الفيديو جيم

ألعاب الفيديو جيم
ألعاب الفيديو جيم
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أوضح الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، حجم الضرر على أطفالنا من ألعاب الفيديو جيم، قائلاً: "إنه في حالة تعرض الأطفال والمراهقين للموجات والإضاءة الناجمة عن ألعاب الفيديو، قد يصاب بتأخر في النمو الجسماني".

وأضاف الدكتور إيهاب عيد خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أنه عند المقارنة بين  طفل يعيش  في بيئة صحراوية على سبيل المثال، وطفل آخر يجلس أمام شاشات الفيديو جيم، سنجد أن هناك فرق في الطول بين الاثنين، حيث يكون الطفل الذي يعيش في البيئة الصحراوية أطول سنتيمتر عن الطفل الآخر الذي يجلس لوقت طويل أمام الشاشات، مؤكدا أن جميع المقاييس الأنتوبومترية للطفل الذي يمكث أمام الشاشات كلها أقل عن الطفل الآخر. 

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، أن الطفل الذي يتعرض لموجات ألعاب الفيديو جيم يعاني من مناعة أضعف، كما أن كفاءة الخلايا أقل من الطفل الذي يعيش في الطبيعة، حيث أن أجسامه المضادة اقوى وأكثر ومتخصصة أكثر.

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