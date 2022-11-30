الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدفيديف: تزويد «الناتو» لكييف بأنظمة باتريوت يجعلها هدفا مشروعا لقواتنا

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف
ads

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أن تزويد حلف شمال الأطلسي "الناتو" كييف بمنظومات "باتريوت"، سيجعل منها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

 

وكتب مدفيديف في حسابه على "تيليجرام" - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إذا قام الناتو كما ألمح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، بتزويد كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم الحلف ذلك".

 

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، عقب نتائج اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية دول الحلف، إن دول الناتو تناقش إمكانية تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الاربعاء 30-11-2022

محمد الباز: «أصالة لحم أكتافها من مصر ويجب أن تعتذر»

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقى نائبًا لشركة شمال القاهرة للشبكات

العثور على جثتى عروسين داخل شقتهما فى ظروف غامضة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك في مرحلة أداء تنفيذ مسارات  التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية