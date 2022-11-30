مدفيديف: تزويد «الناتو» لكييف بأنظمة باتريوت يجعلها هدفا مشروعا لقواتنا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أن تزويد حلف شمال الأطلسي "الناتو" كييف بمنظومات "باتريوت"، سيجعل منها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

وكتب مدفيديف في حسابه على "تيليجرام" - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إذا قام الناتو كما ألمح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، بتزويد كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم الحلف ذلك".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، عقب نتائج اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية دول الحلف، إن دول الناتو تناقش إمكانية تسليم أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.