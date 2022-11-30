أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022

يقدم موقع “الدستور” أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 30-11-2022 لمن يبحثون بصورة مستمرة عن أسعارها خاصة لربات البيوت الذين يشترون الدواجن لتربيتها في المنزل والاستفادة بها أو لمن يرغب في الشراء من المحلات والتجار.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 30-11-2022

سعر الفراخ البيضاء 36 جنيها.

سعر الفراخ الساسو50 جنيها.

سعر أمهات بيضاء 25 جنيها.

كتكوت أبيض 2 جنيه.

كتكوت ساسو 4.75 جنيه.

كتكوت بلدي 4.60 جنيه.

كتكوت هجين 4.75 جنيه.

كتكوت فيومي 4.75 جنيه.



أسعار البيض اليوم الأربعاء 30-11-2022



سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 81 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 75 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 74 جنيها.



أسعار البط اليوم في مصر

لحم بط بلدي كيلو 48 جنيها.

لحم بط مولار كيلو 29 جنيها.

لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيها.

لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيها.





أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 50 جنيها.

رومي أبيض جديدشهر / كيلو100 جنيه.

رومي برونزيشهر / 300 جرام 24 جنيها.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها.

رومي برونزي عتاقي5 ك / 10 ك 48 جنيها.