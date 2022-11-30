مريض نفسى يثير الذعر بإحدى مدارس إيتاى البارود فى البحيرة

شهدت قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث هاجم مريض نفسي مسجل خطر يدعى “حمودة.س.ا، ”وشهرته الدولي، مدرسة أحمد جويلي بالقرية، وقام بترويع التلاميذ بالمدرسة، وتدخل عدد من المدرسين لإخراجه من المدرسة، منعا للتعرض للتلاميذ بالمدرسة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وتداول عدد من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه حمودة، والذي يعاني من اضطراب نفسي، وهو في فناء مدرسة أحمد جويلي بالقرية، عاريا من الجزء الأعلى من جسده، وتدخل عدد من المدرسين لإخراجه من المدرسة حفاظا على أمن وسلامة التلاميذ بالمدرسة.

وقال عدد من أهالي القرية إن هذا الشخص مريض نفسي وله معلومات جنائية، وتهجم على مدرسة أحمد جويلي اليوم، مؤكدين أن هذا التصرف ليس الواقعة الأولي له، حيث تهجم من قبل على مدارس أخري بالقرية، مطالبين بايداعه مستشفى للأمراض النفسية والعصبية لتلقي العلاج، حفاظا على أمن وسلامة أهالي القرية من تصرفاته الغير مسئولة.