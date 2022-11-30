بإعلان جرائد.. يحيى خليل يكشف تفاصيل انضمام عمر خورشيد لفرقته

كشف الموسيقار يحيى خليل، تفاصيل انضمام عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد لفرقته، وكان لا يزال في بداية حياته الفنية.

قصة تعارفه على عمر خورشيد

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه كان معه عقد لحفلات نصف العام في الأقصر وأسوان، وكان يحتاج لعازف جيتار في فرقته، وعرض عليه أحد زملائه عمل إعلان بالجرائد وبالفعل قام بذلك.

وأضاف أن، "أحد الأشخاص اتصل عليه وقال إنه عازف جيتار ويريد أن ينضم للفرقة،ولما طلبت منه الحضور وجدته عمر خورشيد وكان يحمل جيتارًا وكان شابًا وسيمًا وانضم للفرقة وأحببته فور رؤيتي له".

وتابع، سافرنا إلى الأقصر وأسوان، وقدمنا عددًا من الحفلات وقتها والجمهور كان كبيرًا، وسعدنا كثيرًا بهذه الحفلات وعدنا أصدقاء مقربين من الحفلات.