الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بإعلان جرائد.. يحيى خليل يكشف تفاصيل انضمام عمر خورشيد لفرقته

عمر خورشيد
عمر خورشيد
ads

كشف الموسيقار يحيى خليل، تفاصيل انضمام عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد لفرقته، وكان لا يزال في بداية حياته الفنية.

 

قصة تعارفه على عمر خورشيد

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه كان معه عقد لحفلات نصف العام في الأقصر وأسوان، وكان يحتاج لعازف جيتار في فرقته، وعرض عليه أحد زملائه عمل إعلان بالجرائد وبالفعل قام بذلك.

 

وأضاف أن، "أحد الأشخاص اتصل عليه وقال إنه عازف جيتار ويريد أن ينضم للفرقة،ولما طلبت منه الحضور وجدته عمر خورشيد وكان يحمل جيتارًا وكان شابًا وسيمًا وانضم للفرقة وأحببته فور رؤيتي له".

 

وتابع، سافرنا إلى الأقصر وأسوان، وقدمنا عددًا من الحفلات وقتها والجمهور كان كبيرًا، وسعدنا كثيرًا بهذه الحفلات وعدنا أصدقاء مقربين من الحفلات.

يحيى خليل عمر خورشيد الجيتار فرقته الجرائد تعارف

مواد متعلقة

يحيى خليل: مرض أحد أعضاء فرقتى كان بداية ظهور هانى شنودة

الليلة.. الموسيقار يحيى خليل ضيف «صاحبة السعادة» على dmc

يحيى خليل يقدم حفلًا فنيًا على المسرح الصغير في الأوبرا.. 8 ديسمبر

يحيى خليل فى جولة جاز عالمية على المسرح الصغير بالأوبرا.. الأربعاء

الموسيقار يحيى خليل يبدأ البروفات استعدادًا لحفله بالقاهرة الأربعاء المقبل

حفل فنى لرائد الجاز يحيى خليل بأوبرا الإسكندرية.. 23 سبتمبر

«عمر خورشيد» رجل أبدع في العزف داخل البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

تحديد أول مباراتين بثمن نهائى المونديال.. صدام سنغالى إنجليزى وهولندا تواجه أمريكا

بإعلان جرائد.. يحيى خليل يكشف تفاصيل انضمام عمر خورشيد لفرقته

محمد الباز: «أصالة لحم أكتافها من مصر ويجب أن تعتذر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك في مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية