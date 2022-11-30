الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الباز يدعو الكتاب لتسجيل شهاداتهم: لا تتركوا الإخوان يشوهوا التاريخ

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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حث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكتاب الشاهدين على العصر والأحداث، أن يسجلوا شهادتهم مكتوبة حتى لا يتم تشويه التاريخ بالروايات الإخوانية.

 

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” على صفحته الرسمية على فيسبوك: "الأحداث في مصر خلال السنوات الماضية محتاجة تسجيلها من الشهود عليها، وقرأت مؤخرًا مذكرات الكاتب محمد سلماوي العصر والريحان، وهي شهادة مهمة على الاحداث في مصر من 2011 وحتى الآن".

 

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وأردف: "في ناس شاركت في الأحداث المفروض تكتب شهادتها، لأننا لو تركنا الخانة مفتوحة سيكتب الإخوان ما يريدون ويشوهوا تاريخنا".

 

وبخلاف مذكرات الكاتب الكبير محمد سلماوي، وتسجيله شهادته على الأحداث المعاصرة، صدر مؤخرًا كتاب "سنوات من المحبة لله والوطن"، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي أعدته شيرين عبد الخالق، من حوار إذاعي للبابا سجل خلالها شهادته على السنوات العشر من 2012 لـ 2022.

 

والكتاب يضم شهادات مهمة لقداسة البابا على الأحداث في مصر من 2012 لـ2022.

الباز الإخوان البابا تواضروس التاريخ تزوير التاريخ

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