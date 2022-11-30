الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء أعمال الرصف بحى جنوب مدينة بنى مزار بالمنيا

بدء أعمال الرصف بشوارع
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
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بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا أعمال رصف الشوارع بحي جنوب المدينة، وذلك ضمن خطة الرصف والأعمال التمهيدية للرصف والتطوير التى تجرى حاليا بحى جنوب المدينة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمتابعة أعمال الرصف.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تحت إشراف المهندس إيهاب عبدالقوى وهاني الخولي وشريف سمير وسامي رشاد نواب رئيس مركز ومدينة بني مزار، وهانى رمضان سكرتير الوحدة، تابع حى جنوب المدينة الأعمال التمهيدية للرصف وكذلك فرد التربة الزلطية ورفع الأرصفة والمعوقات التى تعيق حركة التطوير والرصف. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن أعمال الرصف بهذه الشوارع تأتي ضمن خطة الرصف للعام الحالي، مشيرا إلى أن تفريعات طريق العاشر بحي جنوب المدينة مدرجة ضمن خطة العام للرصف بطول 1 كيلو متر وصدر أمر التشغيل لتنفيذ الرصف لخدمة أهالى المنطقة، موضحا أنه تمت إزالة الطبقة القديمة وتوريد التربة. 

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن حي شمال المدينة بالتعاون مع إدارة البساتين والتجميل كان قد قام بأعمال قص وتقليم وتهذيب الأشجار التي تعوق عملية الرصف بشارع الفردوس، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا بالاهتمام بأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق.

من ناحية أخرى أكد رئيس المركز والمدينة أنه فور تلقي شكوى من مواطنين شارع الصفا والمروة وشارع المستشفى العام بحي شمال المدينة بوجود مياه راكدة بسبب كسر ماسورة صرف صحي تعوق حركة المرور بالشارع، على الفور قام حي شمال المدينة بعمل إصلاح الشارع باللودر وتم فتح الشارع وتسيير حركة المرور، كما استمرت أعمال النظافة العامة بحي شمال المدينة وخاصة أمام مدرسة الصناعة حفاظا على صحة الطلاب وتم تجميع الأتربة الموجودة بالشارع ورفع المخلفات.

بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
بدء أعمال الرصف بشوارع حي جنوب بني مزار
المنيا بدأ أعمال الرصف شوارع حي جنوب مدينة بني مزار خطة الرصف للعام الحالي المهندس إيهاب عبد القوي نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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