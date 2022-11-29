عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

قال المهندس علاء عامر، عم الفتاة علياء عامر، التي توفيت بعدما سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، إن النيابة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة علياء، لافتًا إلى أن تلك القضية كثيرًا ما تقع في المجتمع، حيث أخذت القضية جوانب بعيدة، ما كان يجب أن تأخذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن مصر دولة قانون، معقبًا: "فيها شرطة وتحريات ومباحث ونيابة، والنيابة العامة الجهة الوحيدة المكلفة بالبحث في القضية".

وعلق عم فتاة إيتاي البارود، على المنشور الذي كتبته الراحلة قبل وفاتها، قائلًا: "علياء عفيفة شريفة وما يثار عارٍ تمامًا من الصحة، كما أنه لم يثبت شيء من هذا".

وأكد أن والدي الفتاة شهدا لابن عم الراحلة بالبراءة الكاملة وبالخلق العالي، قائلًا: "إن ابن عم علياء مسافر خارج مصر منذ نحو 10 أيام، ولم يكن موجودًا وقت وقوع الحادث".

آخر منشور للفتاة المتوفاة على فيسبوك

الشابة البالغة من العمر 24 عامًا كتبت منشورًا على فيسبوك قبل أن ترمي نفسها من شرفة منزلها أكدت فيه تعرضها للتحرش من قبل أحد أقاربها "ابن عمي الكبير عصام محمد محمود تحرش بيا وأنا صغيرة، ولما قولت لأبويا ماصدقنيش".

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الفتاة علياء عامر، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالواقعة يوم الأحد الماضي، فانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة بمحيطه، فتبينت منها لحظة سقوط المتوفاة، وناظرت جثمانها وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه.