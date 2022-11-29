الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يحيى خليل: مرض أحد أعضاء فرقتى كان بداية ظهور هانى شنودة

يحيى خليل
يحيى خليل
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كشف الموسيقار يحيى خليل، تفاصيل الفرق الموسيقية التي كونها منذ بداية حياته الفنية، والنجوم الكبار الذين عملوا معه فيها.

مرض عازف الأورج كان سببًا لظهور هاني شنودة

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه كون أكثر من فرقة في وقت واحد، وكان يقدم فقرات في مركب "داليدا"، وذات مرة كان معه عازف أورج يدعى فيكتور، فمرض وأرسل شابا له ليعزف بدلًا منه.

وأضاف، هذا الشاب كان الموسيقار هاني شنودة، وكان وقتها شابًا قادمًا من طنطا ليكمل دراسته في كلية الموسيقى، وأخبره أنه أجر شقة في منطقة المهندسين، وكانت وقتها لا تزال صحراء.

وتابع، أن الموسيقار عمر خورشيد، وقتها قال له عند رؤيته له، "الواد ده شكله بيعزف حلو ولو كدا خليه يكون معنا في الفرقة دائمًا".

كما كشف خلال الحلقة أن فرقته الموسيقية كانت تضم الفنان عزت أبوعوف، والموسيقار هاني شنودة، والموسيقار عمر خيرت.

يحيى خليل الفرق الموسيقية هاني مهنا عازف الأورج الموسيقى عمر خورشيد عزت أبو عوف

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