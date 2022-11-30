الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 أشخاص فى حادث انقلاب مقطورة بملوى جنوب المنيا

انقلاب مقطورة
انقلاب مقطورة
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لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة مقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة مقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي.

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف وأجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة 4 أشخاص في الحادث وجارٍ التعرف عليهم وتم نقلهم إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي.

يذكر أن مدينة المنيا كانت قد شهدت أمس إصابة طالبة باشتباه كسر بالحوض بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام كلية طب الأسنان بمنطقة الأخصاص، حيث تم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

المنيا مصرع 4 أشخاص إنقلاب سيارة بمقطورة الطريق الصحراوي الشرقي بملوي مستشفي ملوي التخصصي

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وائل لطفي

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