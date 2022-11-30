الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يعود أبو تريكة إلى مصر بعد التقارب مع قطر؟.. الباز يُجيب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الناس مازالت منقسمة حول محمد أبو تريكة، فريق يراه إرهابي، وفريق يرى أنه شخصية رياضية عظيمة، ملتمسًا العذر للفريق، الذي يرفض تصديق أن أبو تريكة إرهابي لأنه لا يعرف الحقائق.

وأوضح الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الإخوان اخترقوا المجتمع المصري على أكثر من صعيد، وكان من بين تشكيلات الإخوان، تشكيل الصفوة، حيث شرع الإخوان في ضم عدد من النجوم في مجالات مختلفة، وكانوا يخفون انتمائهم للجماعة، وأبو تريكة كان من بين تشكيل الصفوة، والمسئول عنه القيادي الإخواني عصام العريان.

 

وأردف: "أبو تريكة إخواني تنظيم ينتمي لتشكيل الصفوة، ظهرت إخوانيته بوضوح عندما عمل فيديو يقول من ينتخب محمد مرسي، ينتخب الإسلام، أبو تريكة أيد ودعم الإخوان بينما كان الشعب يهتف يسقط حكم المرشد، ودعم وأيد وساند  ومول الاعتصام الإرهابي".

 

وأشار إلى أن أبو تريكة اختار الإخوان على البلد، وعندما نشب الخلاف بين مصر وقطر، بالغ في مدح قطر وإظهار امتنانه للدولة التي تعادي بلده. 

 

وعن إمكانية عودة أبو تريكة، قال الباز، إن البعض يرى أن التقارب بين مصر وقطر قد يكون له نتائج، ولوح البعض إلى أنه قد يكون من نتائج هذا التقارب عودة أبو تريكة لمصر.

 

وعقب الباز: "لا أرحب بعودة أبو تريكة، وأقول له خليك هناك، أنت دعمت اعتصام إرهابي واختارت جماعة وتركت البلد، أبو تريكة لا يقل عمن أساءوا للبلد، ولو سئلت عن رأيي أرى أنه ممنوع دخول أبو تريكة، هو مبسو ط وعايش كويس".

 

واختتم الباز، بأن كل من يعمل في بين سبورت أكفاء، لكن أبو تريكة كمحلل رياضي ضعيف، وكأنه يتلقى راتبا مقابل موقفه، وليس لكفائته في التحليل.

 

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