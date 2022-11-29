الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس «تصنيع الدواء»: اختبارات الحساسية ليست لها مرجعية علمية

جريدة الدستور
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قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، إن القرار المنظم لإعطاء الحقن بشكل عام، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يجرما إعطاء الصيدلي للحقن، مشيرًا إلى أنه يتم حقن ما يقرب من 3 ملايين مريض بالصيدليات يوميًا.

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، أن القرار الوزاري الصادر في 2010 لتنظيم إجراءات رخصة الصيدليات اشترط وجود محرقة «سنون»، ما يعني أن من حق الصيدلي إعطاء الحقن.

وأوضح عضو نقابة الصيادلة، أن الجهات المسئولة تخرج من الوقت للآخر للحديث عن أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن من عدمها.

وأشار إلى أن المادة الفعالة الخاصة بإجراء اختبارات الحساسية للمضاد الحيوي في مصر غير موجودة، معقبًا: "اختبارات الحساسية التي تجري في مصر تجري بستر ربنا، مفيش ليها أي مرجعية علمية".

وشدد رئيس لجنة تصنيع الدواء، على ضرورة أن يكون لدى الطبيب المعالج بيانات عن المريض، لتحديد الحاجة إلى اختبار الحساسية من عدمه، لافتًا إلى أن وزير الصحة، وجه بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات.

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