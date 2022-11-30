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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 30-11-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر
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مازال يشهد سعر الدولار ارتفاعات ملحوظة لعدة قروش متزايدة في تعاملات البنوك المختلفة وذلك مع تزايد البحث عن سعر الدولار اليومي في مصر.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الاربعاء 30-11-2022
 

بلغ متوسط أسعار السوق للدولار الأمريكي أمام  الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري 
​24.52  جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-11-2022  في البنك الأهلي المصري 24.5 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 
 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 30-11-2022: 24.5 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

سعر الدولار اليوم الاربعاء 30-11-2022  في بنك الاسكندرية: 24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك cib

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 30-11-2022: 24.54 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في  مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-11-2022  في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات المختلفة في البنوك اليوم الأربعاء 30-11-2022  

وتوفر لكم الدستور خدمة معرفة أسعار عدد من العملات المتداولة وفق معاملات البنك المركزي لمن يبحث عنها أيضا.
 

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022:  ​25.41 جنيه للشراء  و25.50  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 30-11-2022:  29.42 جنيه للشراء و29.51 جنيه للبيع. 

سعر الفرنك السويسرى​ اليوم الأربعاء 30-11-2022: 25.80 جنيه للشراء و25.88 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم الأربعاء 30-11-2022:  للشراء 17.7441 جنيه وللبيع  17.8000 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022: للشراء ​6.5224 جنيه وللبيع 6.5454 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-11-2022: للشراء 79.7093 جنيه وللبيع  79.9746 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 30-11-2022: للشراء ​6.6761 جنيه وللبيع 6.6980 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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