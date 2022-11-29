الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يُشارك في حفل تخريج الدفعة الـ17 بمعهد المشورة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 17 من معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهي أول دفعة تدرس بنظام الساعات المعتمدة.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، صاحبا النيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية.

كما حضره أعضاء هيئة تدريس المعهد وأعضاء هيئة التدريس بمعهدي المشورة بالزقازيق والمنتزه.
تضمن الحفل عدة كلمات للأحبار الثلاثة ومدير المعهد الأب القمص مكاريوس موريس، وبعض الخريجين.

وفي بداية كلمته، هنأ قداسة البابا نيافة الأنبا دانيال بنواله رتبة "مطران" كما هنأ معهد المشورة إدارةً، وأساتذةً، وخريجين، وتناول قداسته ثلاث نقاط، هي:

الأسرة نعمة: أن توجد وتنمو في أسرة مباركة أو تساعد في تكوين أسرة، فهذه نعمة كبيرة.

قداسة الأسرة واجب: ولا سيما أننا نواجه تحديات كثيرة، تكنولوجية، وتحديات العولمة.

- صيانة ووقاية الأسرة عمل هام: وهو ما تساهم معاهد المشورة في دعمه من خلال انتشار فكر وخدمة المشورة.

وأشاد قداسة البابا بوجود أساتذة أكاديميين في معاهد المشورة لأن في هذا ترسيخ للأسس العلمية في المشورة.
واختتم الحفل بتخريج 64 خريجًا وخريجة، إلى جانب 22 من المكرسات وزوجات الآباء الكهنة اللاتي أنهين الكورس الخاص بهن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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