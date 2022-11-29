الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لماذا تتعجل تركيا عودة العلاقات مع مصر؟.. «الباز» يجيب

محمد الباز
محمد الباز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق العديد من التصريحات بعد مصافحته للرئيس السيسي على هامش افتتاح كأس العالم 2022، وكان أهمها أن اللقاء بين الرئيسين استغرق 45 دقيقة.

 

 

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن 45 دقيقة مباحثات بين الرئيسين تعني التطرق لكافة الموضوعات، مشيرًا إلى أن مصر منذ اللقاء منضبطة في تصريحاتها، بينما بالنظر للتصريحات التركية تشعر وكأن هناك رغبة وتعجلًا في تطور العلاقات.

ولفت إلى أن هناك تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الرئاسة التركية، عن عقد قمة بين الرئيسين، لكن سابق لأوانه الزيارة الأولى من أي الرئيسين للآخر.

ونوه الباز، إلى أنه عندما كان هناك خلاف سياسي حاد بين مصر وتركيا، العلاقات الاقتصادية لم تتأثر بأي درجة من الدرجات، بينما الملفات الخلافية كانت في دعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية، والملف الثاني هو موقف البلدين من الصراع في ليبيا التي تمثل أمنًا قوميًا مصريًا، مصر ترى أن ليبيا لا بد أن تكون دولة مستقلة ومؤسساتها مكتملة وتدير شئونها، بينما الجانب التركي كانت لديه رؤية أخرى.

والملف الثالث ملف التدخلات، الخارجية المصرية، مصر ترفض وتدين تدخلات القوى الإقليمية في العراق وسوريا.

وأوضح الباز، أن الرئيس التركي كانت له تصريحات ومواقف حادة ضد مصر، والآن هو من يمده يده، مشيرًا إلى أن  الرئيس التركي صرح بأن اللقاء كان بوساطة مباشرة من أمير قطر في الدوحة.

العلاقات المصرية التركية البساط احمدي الباز محمد الباز افتتاح كأس العالم 2022 افتتاح كأس العالم

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