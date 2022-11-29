10 معارض سيارات ومطعم طائر.. تفاصيل مشروعات محور التعمير بالإسكندرية

كشف الدكتور عبدالسلام محمد سالم، شيخ المهندسين، عن المشروعات التي سيتم إنشاؤها على محور التعمير بالإسكندرية، موضحًا أنه سيتم إنشاء ممشى أهل مصر في محور التعمير بالإسكندرية.

سؤال الرئيس له عن مشروع محور التعمير

وكشف شيخ المهندسين، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، عن سؤال الرئيس عبدالفتاح السيسي، له حول محور التعمير، موضحًا أن الرئيس قال له "حضرتك مطمئن على مشروع محور التعمير"، ليرد شيخ المهندسين على الرئيس السيسي: نعم.

وتابع، أنه سيتم إنشاء 10 معارض سيارات ومنطقة مطاعم على محور التعمير بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مطعم طائر على ارتفاع 10 أمتار من الأرض على محور التعمير بالإسكندرية.

وأكد أن إنجاز المشروع في عامين بمثابة إعجاز وكان يحتاج 10 سنوات ولكن سياسة مصر حاليا هي سرعة الإنجاز، حيث إن الإدارة التي تدير العمل من الهيئة الهندسية تتسم بالنشاط واليقظة، وتعمل 16 ساعة يوميًا وكانت خلية نحل في المشروع.

وأشار إلى أن اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، صعب في التفتيش والتدقيق والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها.