الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة»: انتهاء مشكلة الصرف الصحى بقرية أبوحليفة بالتل الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهى فريق الصيانة الفنية والشبكات بمنطقة التل الكبير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، من إصلاح الانسداد بخط الصرف الصحى وتسرب المياه بعزبة أبوحليفة بقرية أبوعاشور بمدينة التل الكبير؛ نتيجة سوء الاستخدام بسبب إلقاء المخلفات داخل خطوط الصرف الصحى مما أدى إلى انسدادها. 

و​وجه اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، باستمرار أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بعزبة أبوحليفة بالتل الكبير بمعرفة معدات وسيارات الشركة وكافة الأطقم الفنية؛ للانتهاء من مشكلة انسداد شبكات الصرف الصحي بالقرية.
وتابع اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، أعمال التطهير الكامل لشبكات الصرف الصحى بالقرية على مدار الأيام الماضية والانتهاء من سحب مياه الصرف الصحى، وذلك بعد ورود البلاغ بوجود طفح صرف صحى، حيث تم التوجيه الفورى لسيارات ومعدات الشركة وفريق الشبكات بالمنطقة لحل المشكلة.

وناشد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط الصرف الصحى ويسبب طفوحات للمياه بالشوارع.  
وأشار اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول أو الواتساب 01206666240 كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاث على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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