الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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سمير فرج: مصر تُصنّع أجزاء من طائرات إف-16 الأمريكية.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج
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كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية؛ لمتابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري.

الصناعات الحربية أساس تقدم الدولة وقوتها العسكرية

وقال، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الصناعات الحربية أساس تقدم الدولة وقوتها العسكرية؛ واستيراد الأسلحة يجعل الدولة المستوردة تحت رحمة الدول المُصنّعة للسلاح. 

وأضاف أن مصر بدأت التصنيع الحربي عام 1952 مع ثورة يوليو؛ وصنعنا مع الهند الطائرة القاهرة 300؛ لتؤثر حرب 1967 على هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات دشّن الهيئة العربية للتصنيع مع الدول العربية؛ والتي انسحبت منها بعد حرب أكتوبر، وتوقيع اتفاقية السلام.

 وأوضح أن الرئيس السيسي كلف اللواء العصار بتطوير المصانع الحربية التي كانت تعمل يدويًا منذ عام 1952، مؤكدًا أن مصر صنّعت الدبابة الأمريكية (M1A1)  في مصانعنا، مؤكدًا أن مصر كان بها مصنع للطائرات منذ خمسينيات القرن الماضي، ويقوم بعمل عمرات لطائرات منها الميراج، إلى جانب تصنيع أجزاء من طائرات إف-16 الأمريكية. 

وأشار إلى أن الانفتاح العسكري الذي نفذّه الرئيس السيسي؛ كنا ننتظره منذ فترة طويلة؛ وجعل مصر تُصنّع وتستورد أسلحة من جميع الدول؛ وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط؛ كما كان سابقًا.

وأكد أن مصر كانت تبيع الترسانة الحربية في الإسكندرية، في يوم من الأيام؛ ما دفع القوات المسلحة للاستحواذ عليها؛ حيث تُعتبر هذه الترسانة حاليًا من أقوى الترسانات الحربية التي تُصنّع الفرقاطات حول العالم، مشيرًا إلى أن مصر صنّعت 3 فرقاطات جويند بترسانة الإسكندرية التي كانت ستُباع في يوم من الأيام لدولة أجنبية. 

سمير فرج التصنيع العسكري الدبابة الأمريكية الترسانة الحربية الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعات الحربية

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