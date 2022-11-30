مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الاربعاء 30-11-2022

يبحث الكثير من الناس بشكل دائم عن أسعار مواد البناء في مصر وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت سواء ممكن يعملون في مجال البناء والعقارات أو من يملكون تراخيص البناء كما حددتها الحكومة ويسعون لاستكمال بناء منازلهم.

سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 30-11-2022



نوضح لكم في هذا التقرير اسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-11-2022.



سعر الحديد اليوم في مصر 30-11-2022

سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيها.

سعر حديد المصريين 19550 جنيها.

سعر حديد بشاي 19600 جنيه.

سعر حديد العتال 19550 جنيها.

سعر حديد عطية 19000 جنيه.

سعر حديد سرحان 19000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 19550 جنيها.

سعر حديد الكومي 19000 جنيه.

سعر حديد المعادي 19000 جنيه.

سعر حديد العشري 19300 جنيه.



أسعار الاسمنت اليوم في مصر اليوم الأربعاء 30-11-2022

سعر اسمنت المسلح 1650 جنيها.

سعر أسمنت النصر 1615 جنيها.

سعر أسمنت الممتاز 1635 جنيها.

سعر أسمنت الصعيد 750 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيهات.

سعر أسمنت المخصوص 1620 جنيها.

سعر أسمنت حلوان 1640 جنيها.

سعر أسمنت السويدي 1720 جنيها.

سعر أسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيها.

سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.

سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه.

سعر أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.

سعر أسمنت رويال العادة 2500 جنيه.

سعر أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه.

أسعار الطوب اليوم في مصر الأربعاء 30-11-2022

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه.



طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1160 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5250 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 7400 جنيه.



طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2300 جنيه.