الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد عباس: مرصد الأزهر يقوم برصد تمويل داعش من خلال تجارة الأعضاء والكبتاجون

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
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قال الدكتور خالد عباس، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الهدف من إنشاء مرصد الأزهر مكافحة الإرهاب ودحض أفكاره التى تستخدم الإسلام بشكل خاطئ وتجتزئ النصوص القرآنية والسنة من أجل تحريف ثوابت الدين الإسلامي ومن ثم تضليل الناس .

أنشطة الجماعات الإرهابية

وأكد عباس،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وحدة الشؤون الإسبانية رصدت، بأن أكدت أن جماعة داعش الإرهابية تتبنى وجهة نظر الغاية تبرر الوسيلة، ويستخدمون تطبيقات المواعدة وسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية. 

 تمويل داعش الإرهابية 

وأضاف في حديثه أن مرصد الأزهر يقوم برصد تمويل داعش من خلال تجارة الأعضاء وعقار الكبتاجون، لتمويل عمليات إرهابية فى إفريقيا.

خالد عباس مرصد الأزهر مواجهة داعش تمويل داعش الحياة اليوم الحياة

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