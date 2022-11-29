أستاذ علوم سياسية: زيارة بيلوسي الأخيرة لآرمينيا من باب الضغط على روسيا

قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن منطقة القوقاز تعبتر منطقة حساسة على الحدود الروسية، و كان من الممكن أن تشكل نقطة ضغط على روسيا، ورأينا محاولات العبث بهذه النقطة وهذه من أصعب واعقد الصراعات التي يشهدها العالم.

روسيا هي المهتمة باستقرار منطقة القوقاز

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا هي المعنية الأكثر باستقرار منطقة القوقاز والصراع فيها له ارتباطات مع دول إقليمية أخرى وأهمها إيران وتركيا، ورأينا محاولات من روسيا في التوصل لهدنة بعد الصراعات العسكرية التي نشبت بين آرمينيا وآذربيجان.

وأكد، أن العلاقة الوطيدة بين آرمينيا مع المعسكر الغربي وقبل شهر كان هناك زيارة لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لآرمينيا وممكن أن تلعب دورًا جديدة للضغط على روسيا.