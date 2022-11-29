غدًا.. اجتماع مجلس إدارة «مصر لصناعة الكيماويات» لمناقشة أوضاع الشركة

تعقد شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، غدًا الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الإدارة لمناقشة نتائج أعمال الشركة.

وكشفت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 106.69%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها سجلت صافي ربح بلغ 103.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 50.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 197.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 138.51 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.