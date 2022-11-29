كوليبالى رجل مباراة السنغال والإكوادور فى كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 عن الفائز بجائزة رجل مباراة السنغال والإكوادور، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

وفاز منتخب السنغال على الإكوادور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفاز كوليبالي، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي السنغال والإكوادور، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وظفر خاليدو كوليبالي بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة منتخب السنغال أمام الإكوادور التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث سجل هدف بلاده الثاني.

وبهدف خاليدو كوليبالي تمكن منتخب السنغال من حجز مقعد في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 كخامس المنتخبات المتأهلة بعد البرازيل وفرنسا والبرتغال وهولندا، بعدما رفع رصيده لـ6 نقاط في وصافة المجموعة الأولى.