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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 30-11-2022

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الاربعاء 30-11-2022
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يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن حالة الطقس اليوم لمعرفة طبيعة الملابس التي يجب أن يرتدونها خاصة مع دخول فصل الشتاء وتغير الأحوال الجوية بشكل مستمر ما بين المعتدل أو البارد أو شديد البرودة وأحيانا يسود الجو أمطار شتوية، يسعى معها الكثير لتوخي الحذر لعدم التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 

يوفر لكم الدستور خدمة معرفة حالة الطقس وفقًا لما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية لتوخي الحذر خلال يوم العمل وارتداء ما يناسب الجو أثناء تواجدكم في الخارج.

ومن المتوقع حدوث شبورة مائية على الطرق المؤدية من  وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية  وشمال الصعيد. 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 30-11-2022 

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة المنيا العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة أسيوط العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة قنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محافظة أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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