الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كوليبالى وجايا: مانى دائمًا معنا.. والبعض شكك فى قدرتنا على التأهل

كوليبالي
كوليبالي
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أكد كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، أن منتخب بلاده استحق التأهل لدور الـ16 بكأس العالم 2022 بقطر اليوم الثلاثاء.

وقال كوليبالي بعد لقاء الإكوادور: "بعد المباراة الأولى الكثير كانوا يروننا خارج البطولة، لكن بالنسبة لنا هذا الأمر كان غير وارد، كنا نريد أن نقوم بأشياء عظيمة".

أما زميله إدريسا جانا جايا قال: "ساديو ماني دائمًا معنا حتى لو لم يكن حاضرًا، متواجد في مجموعة الواتساب، يراسلنا ويشجعنا".

واقتنص منتخب السنغال اليوم بطاقة الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، عقب فوزه المثير 2 -1 على منتخب الإكوادور، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب الهولندي صاحب الصدارة. 

واحتل المنتخب الإكوادوري المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع البطولة. 

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك مويسيس كايسيدو التعادل للإكوادور في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 سجل كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الثاني.

كوليبالى جايا السنغال ماني كأس العالم

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