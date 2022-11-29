مركز الشيخ زايد يناقش مهارات تدريس القراءة لمتعلمي اللغة العربية

يواصل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بمدينة نصر، فعاليات ورش العمل التي يعقدها بمشاركة معلمي ومعلمات المركز، لبحث سبل تطوير الأداء، بما ينعكس إيجابيا العملية التعليمية ويسهم في إثرائها لصالح الطلاب.

تناولت ورشة العمل التي عقدت اليوم الثلاثاء بقاعة المكتبة المركزية بالمركز تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مهارات تدريس القراءة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

أكدت أن القراءة وإن كانت مهارة إدخال إلا أنها تمثل ركنا أساسيا في نجاح عملية الاتصال، كونها تمثل جانب الاستقبال، وأنها لون من ألوان النشاط اللغوي الكلي الذي يحتاج إلى خبرة في تدريسه وإكسابه للمتعلمين، وأن مهارة القراءة هي مهارة كلية تنطوي على عدة محاور أهمها الحصيلة اللغوية الممثلة في المفردات والتراكيب، والفهم القرائي بمستوياته المختلفة.

وناقشت الورشة المشكلات التي تعيق تعليم القراءة وتعلمها، والأساليب المبتكرة للتغلب عليها، وتوظيف استراتيجيات التعلم النشط، والتدريب والتعلم الذاتي.

كما ناقشت الورشة طرق وإستراتيجيات شرح المفردات والتراكيب، وأساليب معالجة الأخطاء في القراءة على المستوى الحرفي والتطبيقي.

وفي الختام أوصى المشاركون بضرورة التركيز على اختيار الوسيلة والإستراتيجية التي تتناسب مع كل مستوى وخصائص كل مجموعة من الدارسين، كما أكدوا ضرورة تفعيل استخدام المفردات والتراكيب وتوظيفها في واقع الحياة اليومية والسياقات المحيطة، مع الإشارة إلى أن المفردة الواحدة يختلف أسلوب شرحها وتقديمها للمتعلمين وفقا لمستواهم اللغوي وخصائصهم.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي يعقدها المركز بشكل منتظم للوقوف على المستجدات في مجال تعليم وتبادل الخبرات.