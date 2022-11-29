فان دايك: أقدم كل ما لدىّ مع ليفربول وهولندا.. وتركيزنا فى المباراة المقبلة

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع منتخب هولندا، أنه يقدم كل ما لديه سواء مع بلاده أو مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وفاز منتخب هولندا على قطر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ورفع منتخب هولندا رصيده لـ 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى ليتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم رفقة السنغال.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا فارق بالنسبة لي بين ليفربول وهولندا، أقدم كل ما لدي في أي مكان".

وأضاف: نحن هنا لتمثيل منتخب هولندا ولا أفكر في شيء آخر الآن، كل تركيزنا منصب على المباراة المقبلة، لقد لعبنا بالأسلوب الذي أردناه ونسعى لتقديم مستوى أفضل في القادم.

وأردف: السنغال فريق قوي للغاية لعب بشكل جيد أمامنا لكننا تفوقنا في النهاية، مؤكد أنهم افتقدوا ماني لكن هذا لا يمنع كونهم فريقًا جيد جدًا.