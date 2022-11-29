سفير بيلاروسيا بالقاهرة يزور معهد القلب القومى

لبحث سبل التعاون المشترك مع هيئة المستشفيات التعليمية.. سفير بيلاروسيا يزور معهد القلب القومى



رئيس الهيئة.. الزيارة بداية لتعاون مشترك بين المستشفيات التعليمية والهيئات البحثية والطبية ببلاروسيا



تأكيدًا لدورها الريادى والأكاديمى كذراع تدريبية وبحثية لوزارة الصحة والسكان، استقبلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، حيث استهل جولته بزيارة للمعهد القومى للقلب التابع للهيئة، ورافقه أسماء صدقي، د.أحمد يونس من الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، وكان فى استقبالهم د. وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ود. محمد عبدالهادى عميد المعهد القومي للقلب، ود. أحمد كامل نائب مدير المعهد للشئون الفنية، ود. باسم ظريف نائب مدير المعهد للأبحاث والتدريب، ود. محمود مازن رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، ود. ماجد رمسيس رئيس قسم القلب، ود. أشرف أحمد رئيس قسم القسطرة، ود. إسماعيل برادة رئيس العمليات.

وأكد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، أن الزيارة جاءت لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والهيئات البحثية والطبية بدولة بيلاروسيا، حيث إن الهيئة تعتبر الذراع التدريبية والبحثية لوزارة الصحة المصرية، لما تمتلكه من كفاءات وكوادر علمية وطبية فى مختلف التخصصات، حيث إننا نفخر دوما بأن الهيئة تضم ٩٨% من حملة الماجستير والدكتوراه داخل وزارة الصحة، ما يجعلها محل ثقة للجهات الدولية ويتيح لنا المشاركة فى مختلف البروتوكولات البحثية لتبادل الخبرات العلمية مع مختلف الجهات والجنسيات، ونقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء داخل الهيئة، لضمان استمرارية العطاء والتميز فى تقديم الخدمات الطبية داخل جميع وحدات الهيئة بمختلف محافظات مصر.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، بأن الهيئة بما تمتلكه من مستشفيات ومعاهد متخصصة ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية جعلها دوما قبلة الجهات الدولية للمشاركة فى مختلف المجالات البحثية والصحية، نظرًا لكفاءة الأطقم الطبية العاملة بها، والالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية داخل وحداتها، ومتابعة تنفيذ ذلك باستمرار وبصفة دورية، وكذا الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر لكافة أعضاء الفرق الطبية والفنية.

وصرح الدكتور محمد عبدالهادى، عميد المعهد القومي للقلب، بأن المعهد منفتح دوما على العالم من خلال بروتوكولات التعاون التى توقعها الهيئة من خلال وزارة الصحة والسكان، حيث استقبل المعهد فى الفترة القريبة الماضية فرقا طبية وخبراء عالميين من جامعة ليوبليانا بسلوفينيا ومعهد سان دوناتو بإيطاليا، وذلك للتدريب ونقل الخبرات العلمية للتدريب على تطبيق أحدث الأساليب العالمية فى الجراحات المختلفة.