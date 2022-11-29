الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم فهمى: طرح فيلم «أنا لحبيبى» فى فبراير المقبل

كريم فهمي
كريم فهمي
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أعرب الفنان كريم فهمي، عن بالغ سعادته وانتظاره لطرح فيلمه «أنا لحبيبي» قريبا، بعد تأجيله لعدة مرات مضت، موضحاً أنه من المقرر طرحه في موعد نهائي خلال شهر فبراير المقبل.

وقال الفنان كريم فهمي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من المقرر طرح فيلمه "أنا لحبيبي" داخل دور العرض السينمائي في شهر فبراير المقبل، موضحًا أن الشخصية التي يجسدها جديدة وأنه بانتظار رأي الجمهور فيها بعد مشاهدتها.


- مسلسل أزمة منتصف العمر
ويشارك فهمي، في مسلسل ينتظر عرضه وهو مسلسل أزمة منتصف العمر، وكان المخرج كريم العدل قد نشر في وقت سابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الترويجي لمسلسل «أزمة منتصف العمر» والذي كان من المقرر له عرضه في شهر سبتمبر الماضي.

وكشف البرومو الترويجي للعمل، عن معاناة كريم فهمي من العديد من الأزمات والمشاكل الشخصية حيث يتزوج من رنا رئيس التي تصغره بفارق كبير في السن، ويدخلان في صراعات عديدة خاصة مع ظهور طليقة كريم خلال الأحداث، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

أبطال مسلسل «أزمة منتصف العمر» 


مسلسل«أزمة منتصف العمر» من بطولة كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامي، هند عبدالحليم، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، من تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

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