فاطمة ناصر عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية بـ «القاهرة للسينما الفرانكفونية»

اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في دورته الثانية، الفنانة التونسية فاطمة ناصر للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، والتي بدأت فعالياتها وتستمر حتى يوم ٢ من ديسمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية.



وأطلت فاطمة في حفل الافتتاح بإطلالة متميزة ارتدت فيها فستان ماركة vintag من جيفنشي وماكياج أحمد جمال وشعر محمد الصغير.



وتشارك اللجنة كل من المخرج مجدي أحمد علي رئيسا، والنجوم خالد الصاوى ومراد مكرم والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.