الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 30-11-2022

أذكار ودعاء الصباح
أذكار ودعاء الصباح
ads

مع اقتراب الساعات الأولى من صباح كل يوم جديد وشروق فجره يبحث الكثير من المصلين على دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر للدعاء بها في بداية يومهم طلبًا للرزق الوفير والبركة في يوم عملهم.
 

نذكر لكم في هذا التقرير عدد من الأذكار والأدعية المستحبة للدعاء بها في بداية يومكم عسى أن يفتح بها الله لكم أبوابًا مقفلة ويرزقكم بها الخير والرزق الوفير.
 

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الاربعاء 30-11-2022 

  • أسألك فلا تردني خائبًا، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوبهم، وأعطهم ما يتمنون، وأقر عيونهم بما يحبوا ويرضوا، وعطِّر صدورهم بالقرآن، وارزقهم الخلود في الجنان.

 

  • اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

 

  • اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهَلْ التقوى وأهَلْ المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

 

  • أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده، ربّ أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذبك من عذاب في النّار وعذاب في القبر.
     

دعاء وأذكار الصباح

  • اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر.

 

  • اللهم لك الحمد في اليسر والعسر.

 

  • اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك.

 

  • اللهم لك الحمد كما أنت أهَلْه ووليه وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

 

  • الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر.

 

  • الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً.
دعاء وأذكار الصباح أذكار الصباح أدعية الفجر الأذكار دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 30-11-2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 30-11-2022

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك في مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية