دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 30-11-2022

مع اقتراب الساعات الأولى من صباح كل يوم جديد وشروق فجره يبحث الكثير من المصلين على دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر للدعاء بها في بداية يومهم طلبًا للرزق الوفير والبركة في يوم عملهم.



نذكر لكم في هذا التقرير عدد من الأذكار والأدعية المستحبة للدعاء بها في بداية يومكم عسى أن يفتح بها الله لكم أبوابًا مقفلة ويرزقكم بها الخير والرزق الوفير.



دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الاربعاء 30-11-2022

أسألك فلا تردني خائبًا، فلا خاب من أنت مولاه، أسعد قلوبهم، وأعطهم ما يتمنون، وأقر عيونهم بما يحبوا ويرضوا، وعطِّر صدورهم بالقرآن، وارزقهم الخلود في الجنان.

اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهَلْ التقوى وأهَلْ المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده، ربّ أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذبك من عذاب في النّار وعذاب في القبر.



دعاء وأذكار الصباح

اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر.

اللهم لك الحمد في اليسر والعسر.

اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك.

اللهم لك الحمد كما أنت أهَلْه ووليه وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر.