10 دول تشارك فى كأس الفراعنة للجمباز الفنى والإيروبك

أعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب آمين عن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والإيروبك.

ينظم الاتحاد المصري للجمباز بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات وجمباز الأيروبك، خلال الفترة من 3 وحتى 9 ديسمبر المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك فى البطولة 9 دول بجانب منتخب مصر ليصبح عدد المشاركين في البطولة 10 دول وهي:

مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص والهند وقطر وجورجيا.

ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 535 لاعبًا ولاعبة بواقع 185 مشاركا في الجمباز الفني و 350 مشاركا في الأيروبيك.

ومن المنتظر أن تصل الوفود المشاركة في البطولة إلى القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك، والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020، ثم بطولة الفراعنة 2021 والتي ضمت نسختها الجمباز الفني وصولا إلى هذه النسخة التي تقام خلال أيام علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكد إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو أنه منذ بداية النسخة الأولى من كأس الفراعنة فى 2019 تم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة؛ لاعتماد وإدراج البطولة سنويًا.

أضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد أبطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي، حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

وأعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب آمين، عن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والإيروبك.