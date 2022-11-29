الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

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ارتفع البحث خلال الساعات الأخيرة عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر، حيثُ يهتم الكثير من الشباب المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بمتابعة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر خلال الفترة الحالية، إذ أن هناك عددًا من المتقدمين لذلك الإعلان لن يحصلوا على الوحدات السكنية الخاصة بهم حتى الآن، ما يجعلهم يتساءلون عن موعد الاستلام وموقف حالة الطلب الخاص بهم.

 

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

تزامنًا مع عمليات البحث المتكررة، وضمن سلسلة «الدستور» الخدمية التي يُقدّمها على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على منصات التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر، وكيفية الدخول على رابط التمويل العقاري للتسجيل.

 

وبخطوات بسيطة تستطيع إتمام عملية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10 إلكترونياً من خلال رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وللدخول وتسجيل البيانات المطلوبة منك .. أضغط هنـــــــــا.

خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي وإنشاء حساب

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

- أولاً: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنــــــــا.

- ثانيًا: الضغط على "أيقونة" (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ثالثًا: سوف تظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

- رابعًا: إدخال كافة البيانات المطلوبة منك والتى تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- خامسًا: الضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر).

صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر

تجدر الإشارة إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان العاشر فى عدد من المحافظات، ومنها مدن (العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – السادات).

بلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طريقة أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر من خلال أرقام الخط الساخن للرد على الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين، وهي: 1188، أو 5777، أو 5999، حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمتقدمين لحجز الوحدات، للرد على استفساراته.

التمويل العقاري صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر الإسكان الاجتماعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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