الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة تتسلم تكريمها من مهرجان القاهرة الفرانكفوني في دورته الثانية

درة
درة
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تسلمت النجمة درة تكريمها من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في دورته الثانية والتي افتتحت فعالياتها أمس في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.


تكريم درة جاء بناءا على مسيرتها الحافلة التي عملت فيها مع كبار المخرجين في مصر وتونس وعن مجمل أعمالها.


درة تسلمت تكريمها من رئيس المهرجان الكاتب الصحفي والناقد السينمائى ياسر محب، في وجود سفيرة مصر الدائمة في  المنظمة الفرنكوفونية والكثير من النجوم.


وتألقت درة بإطلالة متميزة برداء من ماركة pinko بينكو وماكياج منى جمال، وكوافير محمد الصغير ومجوهرات مايكل أورو.


كانت درة قد حققت نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري على مسلسلها المتهمة الذى عرض على منصة شاهد.

المسرح الصغير بدار الاوبرا المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية المستوى المستويين المسرح الكاتب الصحفى الكا الكات

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