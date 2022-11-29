درة تتسلم تكريمها من مهرجان القاهرة الفرانكفوني في دورته الثانية

تسلمت النجمة درة تكريمها من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في دورته الثانية والتي افتتحت فعالياتها أمس في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



تكريم درة جاء بناءا على مسيرتها الحافلة التي عملت فيها مع كبار المخرجين في مصر وتونس وعن مجمل أعمالها.



درة تسلمت تكريمها من رئيس المهرجان الكاتب الصحفي والناقد السينمائى ياسر محب، في وجود سفيرة مصر الدائمة في المنظمة الفرنكوفونية والكثير من النجوم.



وتألقت درة بإطلالة متميزة برداء من ماركة pinko بينكو وماكياج منى جمال، وكوافير محمد الصغير ومجوهرات مايكل أورو.



كانت درة قد حققت نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري على مسلسلها المتهمة الذى عرض على منصة شاهد.