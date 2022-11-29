نصائح لحياة سعيدة: ضع حدودًا لذاتك ودافع عنها ضد أى تجاوزات من الآخرين حتى تحافظ على مشاعرك

فى كثير من الأحيان، عندما نكون مستائين من الآخرين، نرى أن بعض أفعالهم قد تجاوزت حدودنا دون قصد، وفى مثل هذه الحالات نبدأ فى توجيه اللوم إليهم، ومع أنه يتوجب على الآخرين احترامنا، لكن يجب فى البداية أن نحرص نحن على حماية حدودنا الخاصة والحفاظ عليها، فهى ليست مهمة الآخرين.

فكر فى الحدود الدولية، فلا ترسم البلدان خطوطًا على الأرض وتتوقع من بقية العالم أن يحترمها، لكنها تعين حراسًا للحدود خصيصًا لمنع أولئك الذين يحاولون الدخول دون إذن.

وبالمثل، فإن حدودك الشخصية هى من أولوياتك، الأمر متروك لك لحمايتها. ونقدم لكم طرقًا للحفاظ على حدود صحية لعلاقات أكثر نجاحًا، وفقًا لموقع purposefairy.

أولًا: خذ بعض الوقت للتأمل، يمكن أن يساعدك التحليل الذاتى لنفسك فى اكتشاف ما تحتاج لمعرفته حول قيمك ومعتقداتك، فبمجرد أن تعرف ما هو مهم بالنسبة لك وما يشكل أمانك الشخصى، ستتمكن من توصيل نفس الشىء للآخرين بطريقة أفضل.

أثناء قيامك برحلة اكتشاف ذاتك، خذ وقتًا للتعرف على حدودك وكيف تشعر عندما يتم تجاوز هذه الحدود؟ سيسهل ذلك عليك وضع حدود صحية لنفسك على صحتك العقلية.

لا ينجح وضع حدود صحية إلا عندما تعبر عنها لمن حولك، فعندما تخجل من إخبار الآخرين بأن أفعالهم غير مقبولة معك، فلن يدركوا أنهم بحاجة إلى تغيير سلوكهم.

تحدث معهم عندما تشعر بأن حديثهم أو أفعالهم معك تجعلك تشعر بالإحباط أو عدم التقدير أو الدونية، فعندها يجب عليهم تجنب الأشياء التى تنتهك الحدود التى وضعتها لنفسك. فى بعض الأحيان، قد تجد نفسك محاصرًا فى موقف غير مريح، على الرغم من معرفة الأشخاص حولك ما تحبه وما تكرهه، فقد لا يأخذ الناس حدودك على محمل الجد لأن حدودك ليست من أولوياتهم.

لا تدع الآخرين يتحدثون أو يفعلون ما يريدون معك دون التفكير فى مشاعرك، فقد يبدو تحديد بعض الحدود الصحية بحزم ووضوح أمرًا شاقًا لأنه من الأسهل والأقل إرهاقًا تجنب المواجهة، ولكن يجب أن تحترم حدودك وتقدرها من خلال أن تكون لطيفًا، وفى بعض الأحيان يتطلب الأمر أن تكون حازمًا، واعلم أنه قد لا يكون الناس سعداء بهذا، لكن يجب عليهم احترام قرارك.

فى بعض الأحيان، ننسى أنه من المقبول رفض الآخرين عندما لا نريد فعل شىء ما، خوفًا على مشاعرهم، ونستمر فى قول نعم للمزيد والمزيد من الأشياء التى لا نرغب فى القيام بها، ودون أن ندرك يتم استهلاك طاقتنا، فعليك أن تتدرب على قول «لا» حينما يتطلب الأمر ذلك، وعلى الآخرين احترام قرارك إذا كانوا يحبونك ويحترمونك بصدق.

عندما تضع حدودًا صحية لنفسك، تذكر أن تقرر كيف ستتعامل مع أى موقف يتم فيه تجاوز الآخرين لحدودك، لذا عليك أن تضع أيضًا العواقب التى وعدت بها فى البداية، عندما تنفذ عواقبك هذه، ستجعل البعض يكون على دراية بحدودك فى المستقبل، لكن يجب عليك فقط تحديد القواعد التى أنت مستعد لفرضها، أما إذا لم تقدم أى عواقب عند تجاوز حدودك، فذلك سيشجع الآخرين على تجاهلها بسهولة أكبر فى المستقبل.

إذا كنت أكثر صراحة بشأن حدودك مع نفسك، ولا يزال الشخص الآخر «صديق أو فرد من العائلة أو زميل» يرفض احترامها، فيجب أن تظهر لنفسك بعض اللطف وتبتعد عنه، فأفضل طريقة لتجنب الإضرار بصحتك العقلية هى تجاهل المراسلات من الأشخاص السامين أو تجنب التواصل معهم، فأنت لا تدين لهم بأى شىء إذا كانت أفعالهم تجعلك غير مرتاح.