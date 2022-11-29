«ديون الأعياد».. وظائف لمساعدتك على السداد: البيع بالتجزئة والعمل فى المطاعم

يلجأ الكثير من الناس إلى الوظائف الموسمية خلال الفترة الحالية، لتوفير مزيد من المال فى مواجهة صعوبات الحياة، لذا ركز موقع التوظيف العالمى الشهير «Linked In» على هذه الظاهرة، مؤكدًا لجمهوره حول العالم أن هذا النوع من الوظائف يمكن أن يسدد ديون أعياد الكريسماس.

وأوضح الموقع أن الوظائف الموسمية هى مناصب مؤقتة قصيرة الأجل يمكنك شغلها خلال الإجازات أو مواسم معينة لزيادة الدخل، ويمكن أن تشمل الانضمام إلى شركة أو صناعة جديدة، ومع اقتراب أعياد الكريسماس، عليك التفكير فى هذه الوظائف الموسمية، مضيفًا: «يمكن أن تشمل هذه الوظائف البيع بالتجزئة خلال العطلات، والعمل بالمحاسبة خلال موسم الضرائب، وبيع الحلوى على الشواطئ خلال فصل الصيف وغيرها».

وتقول إبريل ليتل، مدربة مهنية، الرئيس التنفيذى لمجموعة «Little TalentGroup»، لـ«LinkedIn»: «تساعد الوظائف الموسمية على اكتساب خبرة لا يمكنك الحصول عليها فى الأيام العادية، والسبب الأول للجوء بعض الناس إلى مثل هذه الوظائف هو جلب أموال إضافية، خاصة خلال الإجازات، أو لتغطية الفجوة فى الراتب التى قد تكون لديهم من عملهم الأساسى».

وتضيف «إبريل»: «أراها فرصة للتألق، وإذا لم تكن متأكدًا مما تريد القيام به فى حياتك المهنية، فهناك فرصة لك لتحديد ما تريد القيام به من خلال تولى هذه الوظيفة الجديدة المؤقتة.. فأنت لست مضطرًا للالتزام الكامل، ويمكنك الذهاب إلى العمل الجديد، ومعرفة ما تريد القيام به، وكسب المال الإضافى، وبناء سيرتك الذاتية، وحتى إنشاء القصص الجديدة التى يمكنك مشاركتها فى مقابلات التقدم للوظيفة التى تطمح إليها، فستكون لديك تجارب متنوعة إضافية من هذه الوظائف المؤقتة».

ونصحت: «عليك التفكير فى الوظائف الموسمية الأفضل بالنسبة لك قبل التقديم، بما فى ذلك شكل راتبك المثالى وجدول العمل الموسمى»، مؤكدة: «كثير من الناس لا يعرفون ماذا يريدون فعله، وعليك أن تتساءل: هل تتماشى فائدة الوظيفة الجديدة معى ومع الأموال التى أحتاج إليها؟ هل أريد أن أكون فى المكتب أم يمكننى القيام بهذه الوظيفة الموسمية من المنزل؟ هل ستؤثر الوظيفة على المواءمة بين العمل والحياة الخاصة بى؟».

وأوضحت أن الوظائف الموسمية يمكن أن تكون بدوام جزئى أو بدوام كامل، وعلى الرغم من أنه يمكن العثور عليها على مدار العام، معظمها يأتى قبل العطلات مباشرة.

وتابعت: «من أكثر الوظائف الموسمية المنتشرة البيع بالتجزئة والضرائب والخدمات اللوجستية وغيرها، ومن المهم حقًا لأى شخص يتم توظيفه أن يفهم حقًا العمل وأن يستعد ويتعلم مهارات الوظيفة الجديدة، حتى يكون قادرًا على إحداث تأثير خلال موسم العطلات المزدحم».

وتضيف أنها رأت بعض الوظائف الموسمية الأعلى أجرًا فى تجارة التجزئة، مع العمولة والخدمات اللوجستية.

وقال المدرب المهنى المعتمد «Ebony Thomas»: «يمكن العثور على الوظائف الموسمية فى مراكز الاتصال بالتجزئة ومركز الاتصال الافتراضى، فطلبات الزبائن تزيد فى هذا الوقت، كما تحتاج جميع متاجر ومراكز التسوق إلى موظفين فى مواسم الأعياد، ويحتاج الكثير من المطاعم إلى المساعدة الموسمية أيضًا».

وتابع «Thomas»: «هناك الكثير من العائلات لا تطهو العشاء أو تستضيف العائلات فى المنزل، وإنما يخرجون لتناول الوجبات اللذيذة، وهكذا فإن المطاعم بين عشية وضحاها، تجدها تحتاج إلى المساعدة، ونفس الشىء فى مراكز الاتصال الرقمية التى لها متاجر عبر الإنترنت»، وأوضح: «الناس يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متزايد، وعمالقة البيع بالتجزئة الكبار مثل أمازون وول مارت لديها الكثير من العمل الموسمى».

وأضاف: «تظهر الوظائف الموسمية فى قطاع الرعاية الصحية خلال المواسم أيضًا، لأن الناس يمرضون بكثرة خلال العطلات، وعادة يجرى تكثيف أدوار التمريض، على سبيل المثال».

وقال: «يتم وضع الوظائف الموسمية فى الاعتبار فى خطة التعويضات السنوية، وهذه فرصتك، إذ تراجع الكثير من الشركات ميزانياتها وتضع خطط تعويض سنوية جديدة، لذا، فقد يمكن أن تصبح بعض الوظائف الموسمية مناصب دائمة».

ويروى تجربة شخصية: «عندما عملت فى أمازون بشكل موسمى، لمدة أربعة أشهر، تم تحويلى إلى مندوب خدمة عملاء بدوام كامل، ولم أتوقع أبدًا حدوث هذا التحول ولكنه حدث».

وتنصح المدربة المهنية ليتل: «اتخذ زمام المبادرة وكن مجتهدًا وقم بعمل جيد فى وظيفتك الجديدة، وابحث عن أى فرص موسمية فى العمل، ذلك قد يمنحك القيمة، واكتساب خبرة ورؤية جديدة، وكن صريحًا مع رئيسك فى العمل أنك تريد البقاء فى هذه الوظيفة بشكل دائم».

فيما يقول «Thomas»: «أحد العوائق التى يجب مراعاتها قبل تولى وظيفة موسمية هو أنه قد لا يكون لديك الكثير من الوقت، خاصة إذا كنت تعمل خلال العطلات، فسيشكل ذلك ضغطًا عليك».

وتابع: «المفتاح للعثور على الوظيفة الموسمية المناسبة لك هو تحديد أولوياتك، وبعدها يمكنك البحث فى مواقع التوظيف مثل LinkedIn وGoogle أو فى محيط المكان الذى تسكن فيه».

وتقترح المدربة المهنية أيضًا بناء سيرة ذاتية وملف شخصى جيد مخصص لهذه الوظيفة عبر مواقع التوظيف وإرسالها لمسئولى التوظيف لعرض عليك العمل الموسمى فى حال هناك فرصة لذلك.