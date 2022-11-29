«صناعة الدواجن تنهار».. شعبة البيض: سنشهد أزمة بسبب احتكار الخامات

ناشد أحمد نبيل عبد الله، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير آلية لمراقبة الأسواق، مؤكدًا أن صناعة الدواجن تنهار بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الدواجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التجار لا يجدون خامات الأعلاف في الأسواق، والمتاح منها أسعاره فلكية، مردفا: "بنضطر نبيع الأمهات قبل ميعادها، وهذا سيفجر أزمة دواجن وبيض مائدة بسبب احتكار الخامات.

ولفت إلى أن طن الصويا يُباع بـ 33 ألف جنيه، ويتم بيع الدواجن والبيض بالخسارة، مردفا: فراخنا بتجوع، وبنبيعهاغ قبل ما تموت، نحن في أزمة ولايد من تدخل عاجل لحل الأزمة".

وأشار إلى أنه تم بيع 600 ألف دجاجة أم بياض خلال 3 أيام بسبب نقص الأعلاف.