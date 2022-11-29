«لا داعى للقلق».. أولياء أمور وتربويون عن نظام امتحانات الثانوية: التطوير مستمر وزيادة وقت إجابات بعض المواد ضرورة

تساؤلات كثيرة أطلقها أولياء أمور ومعلمون، حيال النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة الذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، أمس، خاصة حول مسألة عودة الأسئلة المقالية والوقت المتاح للإجابة، إلى جانب آليات التصحيح، والذين طالبوا بمزيد من التوضيحات حولها.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأول، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلبة خلال الامتحان، فضلًا عن تسليمهم كراسة أسئلة و«بابل شيت» وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، معلنًا استمرار تعريب الأسلئة خلال الامتحانات هذا العام.

وأشار إلى أن الورقة الامتحانية للثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ، مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى ١٥٪ وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة سيكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

واستمعت «الدستور» إلى آراء وتصورات عدد من أهالى الطلاب والمدرسين، حول تلك التغييرات فى مواصفات الامتحانات، والذين طالبوا الوزارة بتحقيق مزيد من التطوير والتسهيلات على أبنائهم الطلاب.

هبة علام:توزيع الدرجات غير مفهوم.. وعودة «القصة» أربك الطلاب

طالبت هبة علام، ولية أمر طالب بالثانوية العامة، بإضافة المزيد من الوقت على فترة امتحانات اللغات، بعد إدخال سؤال يتضمن كتابة موضوع تعبير، مضيفة أن خضوع الطالب للامتحان بنفس زمن الإجابة المقرر، سيكون أمرًا صعبًا للغاية، معتبرة أنه من المستحيل تطبيق ذلك من الناحية العملية، لأن الطلاب كانوا يشتكون من الأساس من ضيق الوقت فى أسئلة الاختيار من متعدد.

وانتقدت عودة سؤال «القصة» مرة أخرى لامتحانى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى بعد إلغائه لمدة عامين فى الامتحانات، بسبب عدم إبلاغ الطلاب بذلك منذ أول العام، قائلة: «الإبلاغ متأخر جدًا الآن».

وانتقدت عدم وضوح الرؤية بخصوص التصحيح بنظام الـRubrics فى موضوعات التعبير، التى يختلف أسلوب كتابتها من طالب لآخر، فى ظل حداثة تدريب المعلمين على هذا النوع من الأسئلة، متسائلة: «ما سبب وجود أسئلة تحتسب بدرجة واحدة، وأخرى تحتسب بدرجتين، بالرغم من أنها كلها اختيار من متعدد؟».

وقالت: «الإصرار على التصحيح الإلكترونى بالرغم من كل المشاكل التى عانى منها الطلاب، فى العامين الماضيين، إضافة إلى تصحيح الأسئلة المقالية أيضًا إلكترونيًا، أمر غير واضح»، مردفة: «الأمر لن يتم إلكترونيًا لأن المعلم هو من سيقدر الدرجات بناء على الـRubrics المحدد له».

وتابعت «سيحدث تشتيت للطالب بين ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وبوكليت المفاهيم، ومع كثرة الإمضاءات التى تتم داخل اللجنة، كل ذلك سيتسبب فى ضياع الوقت».

وتابعت: «ما زال هناك سؤال دون إجابة منطقية، لماذا الإصرار على التصحيح الإلكترونى؟ بالرغم من أننا قادرون على العودة للبوكليت، ويبقى حاجة واحدة فى إيد الطالب يجاوب فيها على كل أنواع الأسئلة، ويتم تصحيحها بشكل طبيعى من قبل المعلمين».

مها محرم:فصل الأسئلة عن ورق الإجابات تشتيت كبير

شددت مها محرم، ولية أمر طالب فى الثانوية العامة، على أهمية نظام «البوكليت» فى امتحانات الثانوية العامة، منذ تطبيقه فى ٢٠١٧، بفكرة من الوزير الحالى الدكتور رضا حجازى، الذى كان مسئولًا عن امتحانات الثانوية العامة فى هذا التوقيت.

وقالت ولية الأمر: «نظام البوكليت قائم على فكرة وجود الأسئلة والأجوبة معًا فى ورقة واحدة، وتقديم ٤ نماذج مختلفة للأسئلة موزعة بترتيبات مختلفة، الأمر الذى يقف حائلًا أمام عمليات الغش الجماعى داخل اللجان».

وتساءلت: «كيف يكون أمام الطالب الآن على الديسك بوكليت منفصل للأسئلة، وورقة بابل شيت منفصلة للإجابة، وورقة إجابة منفصلة للأسئلة المقالية، بالإضافة إلى مجلد المفاهيم»، معتبرة أن هذا «نجاح مبهر فى تشتيت الطالب».

ووصفت تدخل العنصر البشرى فى جمع أوراق إجابات الطلاب هذه بأنه أسوأ من تصحيح «بوكليت» شامل يجمع إجابة الطالب.

وأضافت: «هل التصحيح بنظام الـRubrics لا يتطلب وجود معلمين؟ وكيف يتم التصحيح بهذا النظام فى مواضيع التعبير مع اختلاف أساليب الطلاب؟».

وكشفت عن أنه «بالنسبة لمواد اللغات، تمت إضافة كتابة مواضيع تعبير بنفس عدد الأسئلة الكلية للمادة، مع نفس زمن الإجابة، وهذا من الصعب تطبيقه»، متسائلة: «ألا يحتاج موضوع التعبير ٢٠ دقيقة بين التفكير والكتابة؟».

وانتقدت عودة «القصة» فى اللغتين العربية والأجنبية الأولى بعد مرور شهرين من العام الدراسى، وعلى الرغم من جعل دروس القراءة والنصوص محررة، معتبرة أن هذا «تخبط وتشتيت».

كما تساءلت: «ما المقياس فى وجود أسئلة اختيار من متعدد تُحسب بدرجة واحدة وأخرى تحسب بدرجتين، رغم أن جميعها اختيار من متعدد؟».

وطالبت بإضافة نصف ساعة قبل بداية الامتحان، تُخَصص للانتهاء من إجراءات مثل التوقيع والتحقق من شخصية الطالب.

فاتن أحمد: تجربة نظام جديد للتصحيح تثير قلق الأهالى

انتقدت فاتن أحمد، ولية أمر طالب فى الثانوية العامة، عودة الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة، دون تعديل الوقت لجعله يتلاءم مع طول الإجابة عن مثل هذه الأسئلة.

وتساءلت ولية الأمر: «كيف يكون الزمن ساعتين فى مادة الرياضيات للإجابة عن أسئلة اختيار من متعدد، والسؤال المقالى بخطوات يتم منحه نفس المدة؟».

وأضافت: «بما أنه تمت إضافة الاسئلة المقالية، كان يجب زيادة الوقت المقرر للامتحان، خاصة أن هناك أكثر من ربع الساعة سيضيع فى التأكد من توقيع الطالب واستلام الورق وغيره». ورأت أن تجربة نظام جديد للتصحيح على «سنة تقرير مصير» مثل الثانوية العامة، تثير القلق والانزعاج لدى أولياء الأمور، كما أن عودة «القصة» فى «اللغة العربية» و«اللغة الإنجليزية» زاد من صعوبات الطلاب.

وطالبت بإعادة النظر فى قرار التصحيح الإلكترونى، وتخصيص وقت مناسب للامتحان يتناسب مع عدد الأسئلة.

عاصم حجازى:تصحيح الأسئلة المقالية سيكون وفق نظام Rubrics

رأى الدكتور عاصم حجازى، ‏أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية‏ فى جامعة القاهرة، أن هناك بعض النقاط المهمة فى مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تؤكد أن مسار تطوير التعليم لم يتغير، وأن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدمًا فيه.

وقال «حجازى»: «هذه النقاط تؤكد أن مسيرة التطوير ليست جامدة، وتتمتع بقدر مناسب من المرونة يسمح بإدخال تعديلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا يدل على أن عملية التطوير ليست منتهية، لكنها مستمرة ومتجددة باستمرار».

وأشاد الخبير التربوى بتخصيص ١٥٪ من الورقة الامتحانية للأسئلة المقالية القصيرة، واصفًا إياها بأنها أخف الأسئلة المقالية ضررًا وأقلها تأثرًا بالعوامل الذاتية فى التصحيح، نظرًا لكونها لا تقيس القدرة على التعبير والتفكير الإبداعى، وهى قدرات يوجد تباين كبير بين المصححين عند تقديرها، بل تقيس فهم وإدراك المنهج وإتقان الخطوات والمهام التى توصل للنتيجة النهائية.

وأضاف: «تصحيح الأسئلة المقالية سيكون وفق نظام Rubrics ذى الخطوات المحددة، التى تشبه إلى حد كبير الأسئلة الموضوعية، والإجابات فيه ستكون محددة وقصيرة ومقسمة إلى خطوات أو مهام، على أن تُقسم الدرجات على هذه الخطوات أو المهام، وهو أمر يتيح فرصة جيدة لقياس قدرة الطلاب على التطبيق».

واعتبر أن المخاوف من عدم تقدير هذه الأسئلة بدرجة كافية من الموضوعية ما زالت تلوح فى الأفق، ويمكن الحد منها عبر التدريب المكثف لكل من الطلاب والمعلمين، لضمان عدم وجود أى مشكلات أثناء التصحيح.

ورأى أن من النقاط المهمة أيضًا، تنوع الأسئلة بين أسئلة بدرجة واحدة وأخرى بدرجتين، وهو ما يعنى وجود تفاوت فى مستوى صعوبة الأسئلة، فضلًا عن تصحيح الأسئلة الموضوعية آليًا كما هو متبع، بينما ستُصحح الأسئلة المقالية من خلال إرسال الورقة إلى معلمين، ثم يصححونها بعد الاطلاع عليها عبر وسيط إلكترونى.

وتابع: «بهذا الشكل، هذه الأسئلة لا تُصحح إلكترونيًا، وإنما ستُصحح بالطريقة التقليدية العادية، من خلال مقارنة المعلم للإجابة بمفتاح التصحيح وتقديرها، والمختلف فقط هو إرسالها للمعلمين عبر وسيط إلكترونى، ولا يعنى هذا أنها تصحح إلكترونيًا على الإطلاق».

واختتم الخبير التربوى بقوله: «فى حالة السماح بوجود الأسئلة المقالية، وفى نفس الوقت كتيب المفاهيم، سيُسمح للطالب بالحصول على درجة لو كتب القانون، ودرجة إذا عوض فى القانون، ودرجة إذا توصل للناتج بشكل صحيح، وهذا القانون موجود فى كتيب المفاهيم بالطبع، ما يقدح فى مصداقية الورقة الامتحانية».

تامر شوقى: عودة «المقالى» أمر إيجابى وتحتاج عمليات عقلية أعلى من الاختيار من متعدد.. ونسب الأسئلة تحتاج مراجعة

قال الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن قرارات وزير التربية والتعليم تحمل العديد من الجوانب الإيجابية، أهمها أنها أطلقت فى وقت مبكر عن موعد امتحانات آخر العام، حتى يكون الطالب على علم كامل بشكل الامتحانات، وبالتالى يكون مستعدًا له على نحو ملائم.

وأشاد بإعادة الأسئلة المقالية مرة أخرى للامتحانات بعد أن اقتصرت فى آخر عامين على أسئلة الاختيار من متعدد فقط، ما ترتب عليه العديد من المشكلات، مضيفًا: «ستكون الأسئلة المقالية مركزة على الحقائق فقط، ولن تركز على الآراء أو وجهات النظر، وبالتالى هناك إمكانية لأن يتضمن نموذج التصحيح جميع الإجابات المحتملة».

وتابع: «الإجابة عن الأسئلة المقالية، ستكون من خلال كتابة الطالب الإجابات، سواء فى كراسة الأسئلة أو فى ورقة منفصلة، ما يزيل الشك من حدوث أى تغيير فى إجابته، كما قد يحدث فى إجابات أسئلة الاختيار من متعدد فى البابل شيت»، مردفًا أنه سيتم تطبيق نموذج تجريبى للامتحانات فى الترم الثانى مماثل لامتحانات آخر العام، ما يوفر الفرصة للطالب على التدريب والاستعداد الجيد.

وقال إن هناك بعض الملاحظات على توزيع الدرجات، أهمها تثبيت نسبة الأسئلة المقالية بـ١٥٪ وأسئلة الاختيار من متعدد بـ٨٥٪ فى امتحانات جميع المواد، رغم أنه من الطبيعى وجود مواد تحتاج إلى أن تكون نسبة الأسئلة المقالية أكبر من ١٥٪ مثل مواد اللغات والعلوم والرياضيات، التى تتطلب خطوات للحل أو ربط بين الأفكار، بينما تقبل مواد أخرى هذه النسبة، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة.

وأشار إلى تباين الدرجات المخصصة لكل سؤال اختيار من متعدد، بالرغم من أنها جميعها تقيس نواتج التعلم، مضيفًا: «مثلًا فى اللغة العربية يوجد ٣٧ سؤالًا (اختيار من متعدد)، يُصحح ٣٢ سؤالًا منها بدرجة واحدة لكل سؤال، و٥ أسئلة يُصحح كل منها بدرجتين، وفى التاريخ والجغرافيا وعلم النفس يوجد ٤٦ سؤالًا (اختيار من متعدد)، يُصحح ٤٠ سؤالًا منها بدرجة واحدة لكل سؤال، و٦ أسئلة يُصحح كل منها بدرجتين، وهنا نحتاج إلى معرفة الأساس الذى تم فى ضوئه توزيع الدرجات بهذه الكيفية». ولفت إلى أن الأسئلة المقالية تحتاج إلى استخدام عمليات عقلية أعلى من أسئلة الاختيار من متعدد، وفيها ينتج الطالب الإجابات بنفسه، ويربط بين أفكار متفرقة ويعبر عنها بأسلوبه، بينما فى أسئلة الاختيار من متعدد يتعرف الطالب فقط على الإجابة من بين عدة إجابات معطاة له بشكل جاهز، كما أنها سهلة الغش وقابلة للتخمين، مع ذلك فى بعض الامتحانات مثل الجبر والهندسة، تم وضع ٧ أسئلة اختيار من متعدد، يُصحح كل منها بدرجتين «١٤ درجة»، وسؤال مقالى واحد يُصحح بدرجتين فقط. وأشار إلى تساوى توزيع الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد فى العديد من المواد؛ رغم اختلاف طبيعتها عن بعضها البعض، كما حدث فى مواد «التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة». وتابع «الوقت لم تتم زيادته، رغم أن عدد الأسئلة الكلى فى كل امتحان، مماثل لعدد الأسئلة فى امتحانات العام الماضى، فيما عدا إبدال بعض أسئلة الاختيار من متعدد بأسئلة مقالية، والتى تحتاج وقتًا أكبر للإجابة عنها». وانتقد عدم مراعاة تكافؤ عدد ودرجات الأسئلة فى الامتحانات، خاصة المقالية، مع الأهمية والأوزان النسبية لأجزاء المقررات المختلفة، ما يدفع الطالب إلى عدم التركيز على أجزاء كبيرة من المنهج مثل القصة، لأنه يمكن أن يعوض درجاتها القليلة من خلال الإجابة عن أسئلة فى أجزاء أخرى من المقرر ذات درجات أكبر.

وقال إن تخصيص درجتين فقط لكل سؤال مقالى، قد يصعب معه تقسيم هاتين الدرجتين على خطوات الإجابة حتى لو كانت قصيرة، مضيفًا أنه فى أسئلة المقال القصير، قد يجيب الطالب بإجابات صحيحة غير متضمنة فى نماذج التصحيح، ما يشكل صعوبة فى تصحيحها.